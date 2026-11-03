Tidak Harus Beli di Luar, Ini Resep Empal Ayam Empuk dengan Sambal yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Bingung menentukan menu lauk untuk keluarga? Empal ayam bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai hidangan sehari-hari. Olahan ayam ini memiliki perpaduan rasa manis, gurih, serta aroma rempah yang membuat siapa pun tergoda untuk mencicipinya.

Berbeda dari empal berbahan daging sapi, empal ayam menggunakan daging ayam yang dimasak bersama santan dan aneka bumbu pilihan hingga meresap sempurna. Setelah itu, ayam digoreng sebentar untuk menghasilkan bagian luar yang kecokelatan dengan tekstur yang tetap nikmat.

Selain rasanya lezat, bahan-bahan untuk membuat hidangan ini juga relatif mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya terlalu besar.

Dikutip dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep empal ayam lengkap dengan sambal pedas yang bisa dicoba sendiri di rumah.