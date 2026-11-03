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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 3 November 2026 | 22.01 WIB

Tidak Harus Beli di Luar, Ini Resep Empal Ayam Empuk dengan Sambal yang Bikin Nagih

Resep Empal Ayam yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Empal Ayam yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Bingung menentukan menu lauk untuk keluarga? Empal ayam bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai hidangan sehari-hari. Olahan ayam ini memiliki perpaduan rasa manis, gurih, serta aroma rempah yang membuat siapa pun tergoda untuk mencicipinya.

Berbeda dari empal berbahan daging sapi, empal ayam menggunakan daging ayam yang dimasak bersama santan dan aneka bumbu pilihan hingga meresap sempurna. Setelah itu, ayam digoreng sebentar untuk menghasilkan bagian luar yang kecokelatan dengan tekstur yang tetap nikmat.

Selain rasanya lezat, bahan-bahan untuk membuat hidangan ini juga relatif mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya terlalu besar.

Dikutip dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep empal ayam lengkap dengan sambal pedas yang bisa dicoba sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Empal Ayam

  • 1 kg dada ayam fillet
  • 1 sdt asam jawa
  • 65 ml santan
  • 4 sdm gula merah
  • 1 sdm kecap manis
  • 2 sdm minyak
  • 700 ml air
  • 2 sdt garam
  • 2 sdt kaldu ayam bubuk
  • 1 sdt penyedap
  • 1 sdm gula pasir
  • ¼ sdt merica

Bahan Aromatik

  • 12 siung bawang merah
  • 2 lembar daun salam
  • 3 lembar daun jeruk
  • 1 batang serai

Bumbu Halus

  • 8–10 siung bawang putih
  • 5 butir kemiri
  • 3 cm jahe
  • 8 cm lengkuas
  • 1 sdm ketumbar
  • 50 ml air
  • 50 ml minyak

Bahan Sambal Pedas

  • 45 gram cabai rawit hijau
  • 5 buah cabai rawit merah
  • 8 siung bawang merah
  • 1 buah tomat merah
  • 4 gram terasi bakar
  • 1–2 buah jeruk limau
  • ½ sdt garam
  • ⅓ sdt penyedap
  • 2 sdt gula pasir

Bahan Pelengkap

  • Nasi putih hangat
  • Timun
  • Daun kemangi

Cara Membuat Empal Ayam

  1. Persiapkan daging ayam. Potong dada ayam fillet menjadi beberapa bagian sesuai selera. Tusuk menggunakan tusuk sate yang sudah dipotong menjadi dua bagian agar mudah diolah.
  2. Buat bumbu halus. Geprek kemiri, belah bawang putih, kemudian iris jahe dan lengkuas. Masukkan seluruh bahan ke dalam blender bersama ketumbar, minyak, dan air. Haluskan hingga tercampur rata.
  3. Siapkan bumbu aromatik. Iris bawang merah dan geprek batang serai agar aromanya lebih mudah keluar ketika ditumis.
  4. Tumis bahan aromatik. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah dan tumis hingga kecokelatan. Tambahkan daun jeruk, daun salam, serta serai, kemudian aduk sampai harum.
  5. Masak bumbu empal. Masukkan bumbu halus ke dalam wajan. Tumis hingga matang dan mengeluarkan minyak. Tuangkan air serta santan, kemudian tambahkan gula merah, kecap manis, asam jawa, garam, merica, kaldu ayam bubuk, penyedap, dan gula pasir. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur.
  6. Ungkep ayam hingga bumbu meresap. Masukkan potongan ayam ke dalam bumbu dan masak sekitar 15 menit. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Geprek ayam menggunakan ulekan agar teksturnya lebih pipih dan bumbu semakin meresap.
  7. Masak kembali ayam. Masukkan ayam ke dalam wajan berisi sisa bumbu. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai kuah menyusut. Angkat dan tiriskan.
  8. Goreng hingga kecokelatan. Panaskan minyak secukupnya, kemudian goreng ayam sampai permukaannya berubah warna menjadi kecokelatan. Jangan terlalu lama agar daging tidak kering. Angkat dan tiriskan.

Cara Membuat Sambal Pedas

  1. Gunakan sedikit minyak bekas menggoreng ayam. Masukkan bawang merah, cabai rawit merah yang sudah dibelah, cabai rawit hijau, serta terasi bakar.
  2. Tumis seluruh bahan hingga aromanya keluar. Tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong, kemudian masak sampai layu dan sedikit kecokelatan.
  3. Pindahkan bahan sambal ke dalam cobek. Tambahkan garam, penyedap, dan gula pasir.
  4. Ulek seluruh bahan hingga mencapai tekstur sambal yang diinginkan.
  5. Terakhir, tambahkan perasan jeruk limau dan aduk sampai tercampur rata agar menghasilkan aroma segar.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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