Bikin Nasi Cepat Habis! Resep Telur Ceplok Kecap Pedas Manis dengan Bumbu Melimpah

Resep Telur Ceplok Kecap yang Enak dan Ekonomis
JawaPos.com – Bingung menentukan menu makan yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Telur ceplok kecap bisa menjadi pilihan tepat untuk disajikan sebagai lauk sehari-hari.
Bahan utamanya sangat mudah ditemukan dan proses memasaknya pun tidak membutuhkan waktu lama. Meski sederhana, perpaduan telur goreng dengan racikan bawang, cabai, serta kecap manis mampu menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas.
Rahasia kelezatan hidangan ini terletak pada bumbu yang ditumis hingga harum, kemudian dimasak bersama kecap dan telur sampai meresap sempurna.
Selain cocok disantap bersama nasi putih hangat, menu ini juga bisa menjadi alternatif ketika ingin menyajikan makanan lezat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan langkah membuat telur ceplok kecap ala restoran yang bisa dicoba sendiri di rumah.
Panaskan minyak dalam wajan, kemudian pecahkan telur satu per satu. Masak hingga bagian putih dan kuning telur mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar agar lebih mudah diolah. Sementara itu, cabai rawit bisa dibiarkan utuh sesuai resep.
Panaskan sedikit minyak di wajan. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, serta cabai rawit. Tumis sampai seluruh bahan layu dan mengeluarkan aroma harum.
Angkat bahan yang sudah ditumis, lalu pindahkan ke dalam cobek. Ulek hingga teksturnya cukup halus dan semua bahan tercampur rata.
Panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis kembali sampai matang dan aromanya semakin harum.
Tuangkan air secukupnya ke dalam wajan, lalu aduk hingga bumbu tercampur rata. Tambahkan kecap manis sesuai selera untuk menghasilkan perpaduan rasa manis dan gurih.
Tambahkan garam serta penyedap rasa. Aduk perlahan agar seluruh bumbu menyatu dan rasanya seimbang.
Setelah kuah bumbu mulai tercampur sempurna, masukkan telur yang sebelumnya sudah digoreng. Balik telur secara perlahan agar seluruh permukaannya terbalut saus kecap.
Biarkan telur dimasak beberapa saat menggunakan api kecil hingga bumbu mengental dan meresap. Pastikan saus tidak sampai terlalu kering.
Matikan kompor dan pindahkan telur ceplok kecap ke piring saji. Hidangan siap dinikmati bersama nasi putih hangat.
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