Cuma Pakai Bahan Sederhana, Ini Cara Membuat Sate Taichan ala Pedagang Kaki Lima

Pedasnya Pas! Resep Sate Taichan 100% Gurih yang Nampol dan Jadi Kesukaan Suami, Bisa Dibuat Sendiri di Rumah (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Sate taichan menjadi salah satu hidangan berbahan dasar ayam yang populer dan memiliki banyak penggemar. Cita rasanya yang gurih dengan sentuhan pedas membuat makanan ini cocok dinikmati sebagai camilan maupun menu utama.

Berbeda dari sate ayam biasa yang identik dengan saus kacang atau kecap manis, sate taichan memiliki tampilan lebih sederhana. Daging ayam dibakar tanpa baluran bumbu berwarna pekat, kemudian disajikan bersama sambal pedas yang menggugah selera.

Keistimewaan hidangan ini terletak pada tekstur daging ayam yang lembut, juicy, dan tetap gurih meskipun menggunakan bumbu sederhana. Agar semakin nikmat, sate taichan juga bisa dilengkapi dengan sate kulit yang renyah serta ketupat.

Jika ingin menikmati hidangan ini tanpa harus membelinya di luar, kamu bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan langkah membuat sate taichan lengkap dengan sambal pedasnya.

Bahan-Bahan Sate Taichan 1. Bahan sate kulit

250 gram kulit ayam

500 ml air

1 sendok teh garam

⅛ sendok teh merica

½ sendok teh penyedap rasa 2. Bahan marinasi ayam

450 gram dada ayam fillet

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