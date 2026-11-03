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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 3 November 2026 | 18.45 WIB

Resep Roti Maryam Praktis Tanpa Oven, Cocok untuk Camilan Keluarga

Resep Roti Maryam yang Enak dan Mudah Dibuat

JawaPos.com – Roti maryam atau dikenal juga dengan nama roti canai merupakan salah satu sajian roti pipih yang populer dan memiliki banyak penggemar. Cita rasanya yang gurih dengan perpaduan tekstur renyah di bagian luar serta lembut di dalam membuat makanan ini cocok dinikmati kapan saja.

Roti khas Timur Tengah ini biasanya disajikan bersama berbagai pelengkap, mulai dari madu, kari, selai hingga susu kental manis. Menariknya, membuat roti maryam ternyata tidak membutuhkan peralatan dapur yang rumit.

Anda bisa mengolahnya sendiri di rumah hanya menggunakan bahan sederhana dan wajan antilengket. Selain bisa langsung disantap, roti maryam juga cocok dijadikan persediaan frozen food agar lebih praktis ketika ingin dinikmati kembali.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan langkah membuat roti maryam rumahan yang gurih, lembut, serta memiliki lapisan yang menggugah selera.

Bahan-bahan Roti Maryam

  • 280 gram tepung terigu protein tinggi
  • 1 sendok teh baking powder
  • ½ sendok teh garam
  • ½ sendok makan gula pasir
  • 2 sendok makan margarin
  • 120 ml susu
  • 1 butir telur
  • 100 ml minyak
  • Kental manis secukupnya
  • Mentega secukupnya

Cara Membuat Roti Maryam

  1. Siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu, baking powder, garam, dan gula pasir. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.
  2. Di wadah berbeda, campurkan telur dengan susu. Tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung sambil diaduk hingga membentuk adonan.
  3. Tambahkan margarin, kemudian uleni adonan sampai kalis dan permukaannya terasa halus.
  4. Tutup adonan menggunakan plastik atau kain bersih, lalu diamkan selama kurang lebih 15–30 menit agar teksturnya lebih rileks.
  5. Bagi adonan menjadi enam bagian dengan ukuran sama. Bentuk masing-masing menjadi bulatan, kemudian masukkan ke dalam wadah berisi minyak hingga terendam. Diamkan minimal empat jam pada suhu ruang.
  6. Setelah didiamkan, ambil satu bulatan adonan dan pipihkan menggunakan rolling pin. Olesi permukaannya dengan minyak atau margarin secara merata.
  7. Taburkan sedikit tepung pada kedua sisi adonan. Selanjutnya, lipat memanjang dengan bentuk seperti kipas atau lipatan akordeon.
  8. Gulung adonan hingga membentuk lingkaran. Pastikan bagian ujung gulungan berada di bawah agar bentuknya tidak mudah terbuka. Diamkan kembali selama 15–30 menit.
  9. Pipihkan adonan secara perlahan menggunakan tangan, kemudian lanjutkan dengan rolling pin hingga mencapai ketebalan yang diinginkan.
  10. Panaskan wajan antilengket menggunakan api sedang cenderung kecil. Panggang adonan sambil sesekali dibalik sampai kedua sisinya matang dan berwarna kecokelatan.
  11. Setelah matang, letakkan roti di atas kain bersih. Tekan atau tepuk perlahan agar lapisan roti menjadi lebih terurai.
  12. Pindahkan ke piring saji dan tambahkan mentega serta susu kental manis sesuai selera.

Roti maryam rumahan yang gurih dan lembut pun siap dinikmati. Anda juga bisa menyimpannya sebagai stok makanan beku sehingga lebih mudah disajikan ketika ingin menikmati camilan praktis bersama keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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