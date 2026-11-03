Resep Roti Maryam Praktis Tanpa Oven, Cocok untuk Camilan Keluarga

JawaPos.com – Roti maryam atau dikenal juga dengan nama roti canai merupakan salah satu sajian roti pipih yang populer dan memiliki banyak penggemar. Cita rasanya yang gurih dengan perpaduan tekstur renyah di bagian luar serta lembut di dalam membuat makanan ini cocok dinikmati kapan saja. Roti khas Timur Tengah ini biasanya disajikan bersama berbagai pelengkap, mulai dari madu, kari, selai hingga susu kental manis. Menariknya, membuat roti maryam ternyata tidak membutuhkan peralatan dapur yang rumit. Anda bisa mengolahnya sendiri di rumah hanya menggunakan bahan sederhana dan wajan antilengket. Selain bisa langsung disantap, roti maryam juga cocok dijadikan persediaan frozen food agar lebih praktis ketika ingin dinikmati kembali. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan langkah membuat roti maryam rumahan yang gurih, lembut, serta memiliki lapisan yang menggugah selera. Roti maryam rumahan yang gurih dan lembut pun siap dinikmati. Anda juga bisa menyimpannya sebagai stok makanan beku sehingga lebih mudah disajikan ketika ingin menikmati camilan praktis bersama keluarga.
Bahan-bahan Roti Maryam
Cara Membuat Roti Maryam
JawaPos.com – Roti maryam atau dikenal juga dengan nama roti canai merupakan salah satu sajian roti pipih yang populer dan memiliki banyak penggemar. Cita rasanya yang gurih dengan perpaduan tekstur renyah di bagian luar serta lembut di dalam membuat makanan ini cocok dinikmati kapan saja.
Roti khas Timur Tengah ini biasanya disajikan bersama berbagai pelengkap, mulai dari madu, kari, selai hingga susu kental manis. Menariknya, membuat roti maryam ternyata tidak membutuhkan peralatan dapur yang rumit.
Anda bisa mengolahnya sendiri di rumah hanya menggunakan bahan sederhana dan wajan antilengket. Selain bisa langsung disantap, roti maryam juga cocok dijadikan persediaan frozen food agar lebih praktis ketika ingin dinikmati kembali.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan langkah membuat roti maryam rumahan yang gurih, lembut, serta memiliki lapisan yang menggugah selera.
Roti maryam rumahan yang gurih dan lembut pun siap dinikmati. Anda juga bisa menyimpannya sebagai stok makanan beku sehingga lebih mudah disajikan ketika ingin menikmati camilan praktis bersama keluarga.
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Jawa Pos
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