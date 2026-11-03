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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 3 November 2026 | 18.35 WIB

Cuma Pakai Bahan Sederhana, Ini Resep Es Ketan Hitam dengan Kuah Santan Creamy

Resep Es Ketan Hitam yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah - Image

Resep Es Ketan Hitam yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Beragam minuman tradisional Indonesia memiliki cita rasa khas yang tetap digemari dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah es ketan hitam yang menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan sensasi dingin yang menyegarkan.

Hidangan ini dibuat menggunakan beras ketan hitam yang dimasak hingga teksturnya lembut, kemudian disajikan bersama kuah santan atau kuah creamy yang memiliki cita rasa manis. Tambahan es serut, kelapa muda, dan es krim vanila membuat sajian ini semakin istimewa.

Selain nikmat disantap saat cuaca panas, es ketan hitam juga cocok dijadikan hidangan penutup setelah makan maupun camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga.

Kabar baiknya, Anda tidak perlu membeli es ketan hitam di luar karena hidangan ini cukup mudah dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang sederhana.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep es ketan hitam dengan tekstur lembut, rasa manis, dan kuah creamy yang menggugah selera.

Yuk, simak bahan-bahan dan langkah pembuatannya berikut ini!

Bahan-Bahan Es Ketan Hitam

  • 150 gram beras ketan hitam
  • 150 gram beras ketan putih
  • 150 ml air
  • 80 ml santan
  • 2 lembar daun pandan
  • 40 gram gula merah
  • ¼ sdt garam

Bahan Kuah Creamy

  • 600 ml air
  • 150 gram Krim Kafe Kapal Api
  • 100 gram gula pasir
  • ½ sdt garam
  • 2 lembar daun pandan

Bahan Pelengkap

  • Kelapa muda secukupnya
  • Es serut secukupnya
  • Es krim vanila secukupnya

Cara Membuat Es Ketan Hitam

  1. Rendam beras ketan

    Campurkan beras ketan hitam dan ketan putih, kemudian rendam selama semalaman atau minimal tiga jam agar teksturnya lebih mudah lunak ketika dimasak. Setelah itu, tiriskan dan bilas hingga bersih.

  • Kukus ketan hingga matang

    Masukkan beras ketan ke dalam kukusan dan masak selama kurang lebih 30 menit hingga teksturnya mulai empuk.

  • Siapkan campuran santan dan gula merah

    Masukkan air, santan, gula merah, garam, serta daun pandan ke dalam panci. Masak sambil diaduk hingga mendidih dan gula merah larut sempurna.

  • Campurkan ketan dengan santan

    Tuangkan campuran santan dan gula merah ke dalam ketan yang sudah dikukus. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu meresap.

  • Kukus kembali ketan

    Setelah tercampur, kukus kembali ketan selama sekitar 20 menit hingga matang sempurna dan menghasilkan tekstur yang lebih lembut.

  • Buat kuah creamy

    Siapkan panci, kemudian masukkan Krim Kafe Kapal Api, air, gula pasir, garam, dan daun pandan. Aduk hingga semua bahan tercampur rata, lalu masak sampai mendidih. Setelah matang, angkat dan biarkan hingga dingin.

  • Susun semua bahan

    Siapkan mangkuk atau gelas saji. Masukkan es serut, kelapa muda, dan ketan hitam sesuai selera. Tambahkan satu atau beberapa sendok es krim vanila di atasnya.

  • Siram dengan kuah creamy

    Tuangkan kuah creamy yang sudah didinginkan ke dalam mangkuk berisi ketan dan bahan pelengkap. Atur takarannya sesuai selera agar perpaduan rasa manis dan gurih terasa seimbang.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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