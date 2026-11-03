Camilan Favorit Keluarga, Ini Resep Martabak Manis Teflon dengan 6 Pilihan Topping

JawaPos.com – Martabak manis merupakan salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia yang selalu berhasil menggugah selera. Teksturnya yang lembut, rasa manis yang khas, serta aneka topping melimpah membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja, terutama saat bersantai bersama keluarga. Biasanya, martabak manis dibuat menggunakan loyang khusus dengan teknik memasak tertentu. Namun, sekarang kamu tidak perlu repot menyiapkan cetakan khusus karena camilan lezat ini ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan teflon di rumah. Bahan-bahan yang diperlukan juga cukup sederhana dan mudah ditemukan. Dengan memperhatikan proses pembuatan adonan serta pengaturan suhu saat memasak, kamu bisa menghasilkan martabak yang empuk, mengembang, dan memiliki sarang cantik. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep martabak manis teflon yang praktis dengan enam pilihan topping menggugah selera. Agar tidak bosan dengan rasa yang itu-itu saja, kamu bisa membuat beberapa variasi topping menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Siapkan wadah berukuran cukup besar, kemudian masukkan tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, dan air. Aduk seluruh bahan menggunakan mixer selama kurang lebih 6–7 menit hingga adonan tercampur rata dan tidak menggumpal. Setelah itu, tambahkan telur dan baking powder. Aduk kembali sampai semua bahan menyatu dengan sempurna. Setelah adonan tercampur rata, tutup wadah dan diamkan selama minimal satu jam. Proses istirahat ini membantu adonan mengembangkan karakter teksturnya sehingga hasil martabak nantinya bisa lebih lembut. Sementara menunggu, kamu bisa menyiapkan bahan topping sesuai varian rasa yang diinginkan. Siapkan wadah kecil, kemudian campurkan baking soda dengan 50 ml air hingga larut. Tuangkan larutan tersebut ke dalam adonan yang sudah didiamkan sebelumnya. Aduk sampai tercampur merata agar bahan pengembang tersebar dengan baik.
Bahan-Bahan Martabak Manis Teflon
Bahan 1
Bahan 2
Bahan tambahan
Bahan topping
Enam Pilihan Topping Martabak Manis
Cara Membuat Martabak Manis Teflon
1. Campurkan bahan-bahan adonan
2. Diamkan adonan agar lebih siap dimasak
3. Tambahkan larutan baking soda
JawaPos.com – Martabak manis merupakan salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia yang selalu berhasil menggugah selera. Teksturnya yang lembut, rasa manis yang khas, serta aneka topping melimpah membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja, terutama saat bersantai bersama keluarga.
Biasanya, martabak manis dibuat menggunakan loyang khusus dengan teknik memasak tertentu. Namun, sekarang kamu tidak perlu repot menyiapkan cetakan khusus karena camilan lezat ini ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan teflon di rumah.
Bahan-bahan yang diperlukan juga cukup sederhana dan mudah ditemukan. Dengan memperhatikan proses pembuatan adonan serta pengaturan suhu saat memasak, kamu bisa menghasilkan martabak yang empuk, mengembang, dan memiliki sarang cantik.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep martabak manis teflon yang praktis dengan enam pilihan topping menggugah selera.
Agar tidak bosan dengan rasa yang itu-itu saja, kamu bisa membuat beberapa variasi topping menggunakan bahan-bahan yang tersedia.
Siapkan wadah berukuran cukup besar, kemudian masukkan tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, dan air.
Aduk seluruh bahan menggunakan mixer selama kurang lebih 6–7 menit hingga adonan tercampur rata dan tidak menggumpal.
Setelah itu, tambahkan telur dan baking powder. Aduk kembali sampai semua bahan menyatu dengan sempurna.
Setelah adonan tercampur rata, tutup wadah dan diamkan selama minimal satu jam.
Proses istirahat ini membantu adonan mengembangkan karakter teksturnya sehingga hasil martabak nantinya bisa lebih lembut.
Sementara menunggu, kamu bisa menyiapkan bahan topping sesuai varian rasa yang diinginkan.
Siapkan wadah kecil, kemudian campurkan baking soda dengan 50 ml air hingga larut.
Tuangkan larutan tersebut ke dalam adonan yang sudah didiamkan sebelumnya. Aduk sampai tercampur merata agar bahan pengembang tersebar dengan baik.
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