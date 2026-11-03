Camilan Favorit Keluarga, Ini Resep Martabak Manis Teflon dengan 6 Pilihan Topping

Resep Martabak Manis yang Hanya Pakai Teflon./ YouTube Devina Hermawan JawaPos.com – Martabak manis merupakan salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia yang selalu berhasil menggugah selera. Teksturnya yang lembut, rasa manis yang khas, serta aneka topping melimpah membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja, terutama saat bersantai bersama keluarga. Biasanya, martabak manis dibuat menggunakan loyang khusus dengan teknik memasak tertentu. Namun, sekarang kamu tidak perlu repot menyiapkan cetakan khusus karena camilan lezat ini ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan teflon di rumah. Bahan-bahan yang diperlukan juga cukup sederhana dan mudah ditemukan. Dengan memperhatikan proses pembuatan adonan serta pengaturan suhu saat memasak, kamu bisa menghasilkan martabak yang empuk, mengembang, dan memiliki sarang cantik. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep martabak manis teflon yang praktis dengan enam pilihan topping menggugah selera. Baca Juga:Anti Gagal! Resep Batagor Ikan Tenggiri ala Rumahan, Rasanya Seenak Jajanan Bandung Bahan-Bahan Martabak Manis Teflon Bahan 1 225 gram tepung terigu protein sedang

20 gram tepung maizena

20 gram gula pasir

1 butir telur

¾ sdt baking powder

250 ml air Bahan 2 50 ml air

¾ sdt baking soda Bahan tambahan Gula pasir secukupnya untuk taburan Bahan topping Butter atau Wijsman

Indomilk Kental Manis Putih

Indomilk Kental Manis Cokelat

Meses

Kacang mete

Keju parut

Cokelat batang

Biskuit cokelat

Pisang yang sudah dipotong

Cream cheese

Jagung pipil manis Enam Pilihan Topping Martabak Manis Agar tidak bosan dengan rasa yang itu-itu saja, kamu bisa membuat beberapa variasi topping menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Susu keju: Kombinasi susu kental manis dan keju parut yang menghasilkan rasa gurih sekaligus manis. Triple chocolate: Perpaduan cokelat batang, meses, dan susu kental manis cokelat untuk pencinta rasa cokelat. Cokelat kacang mete: Campuran cokelat dan kacang mete yang memberikan sensasi renyah. Jagung susu keju: Perpaduan jagung manis, susu kental manis, dan keju parut. Biskuit cokelat: Taburan biskuit cokelat yang memberikan tekstur renyah pada martabak. Pisang keju: Kombinasi potongan pisang, keju parut, dan susu kental manis yang lezat. Cara Membuat Martabak Manis Teflon 1. Campurkan bahan-bahan adonan Siapkan wadah berukuran cukup besar, kemudian masukkan tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, dan air. Aduk seluruh bahan menggunakan mixer selama kurang lebih 6–7 menit hingga adonan tercampur rata dan tidak menggumpal. Setelah itu, tambahkan telur dan baking powder. Aduk kembali sampai semua bahan menyatu dengan sempurna. 2. Diamkan adonan agar lebih siap dimasak Setelah adonan tercampur rata, tutup wadah dan diamkan selama minimal satu jam. Proses istirahat ini membantu adonan mengembangkan karakter teksturnya sehingga hasil martabak nantinya bisa lebih lembut. Sementara menunggu, kamu bisa menyiapkan bahan topping sesuai varian rasa yang diinginkan. 3. Tambahkan larutan baking soda Siapkan wadah kecil, kemudian campurkan baking soda dengan 50 ml air hingga larut. Tuangkan larutan tersebut ke dalam adonan yang sudah didiamkan sebelumnya. Aduk sampai tercampur merata agar bahan pengembang tersebar dengan baik.