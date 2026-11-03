Anti Gagal! Resep Batagor Ikan Tenggiri ala Rumahan, Rasanya Seenak Jajanan Bandung

JawaPos.com – Bandung tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan suasana kotanya, tetapi juga memiliki beragam kuliner khas yang menggugah selera. Salah satu makanan yang hingga kini masih menjadi favorit masyarakat adalah batagor.
Batagor atau bakso tahu goreng merupakan jajanan khas Sunda yang dibuat dari tahu dan adonan ikan berbumbu, kemudian digoreng hingga menghasilkan tekstur renyah di bagian luar dan lembut di dalam. Hidangan ini semakin nikmat ketika disajikan bersama saus kacang dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas.
Selain cocok dinikmati sebagai teman bersantai, batagor juga bisa menjadi pilihan lauk maupun camilan untuk keluarga. Rasanya yang khas membuat makanan ini digemari berbagai kalangan.
Menariknya, kamu tidak harus pergi ke Bandung atau membeli di pedagang kaki lima untuk menikmati batagor. Jajanan ini ternyata bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep batagor ikan lengkap dengan bumbu kacang yang bisa kamu praktikkan sendiri.
Pertama, masukkan kulit ayam dan air ke dalam wajan, kemudian masak hingga mendidih. Potong-potong kulit ayam menggunakan gunting, lalu lanjutkan memasak sampai airnya menyusut.
Setelah itu, iris bawang merah dan masukkan ke dalam wajan bersama minyak goreng. Masak hingga bawang berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat, pindahkan ke wadah, kemudian biarkan hingga dingin.
Haluskan bawang putih menggunakan food processor. Berikutnya, masukkan ikan tenggiri giling, daging ayam, garam, gula pasir, merica, dan kaldu jamur.
Proses seluruh bahan sampai tercampur dan teksturnya menjadi lengket. Tambahkan bawang goreng beserta minyaknya, air es, kecap ikan, telur, serta irisan daun bawang.
Haluskan kembali hingga semua bahan menyatu dengan baik. Selanjutnya, masukkan tepung sagu dan tepung terigu, lalu aduk sampai adonan tercampur rata.
Jika sudah selesai, simpan adonan di dalam lemari pendingin selama beberapa saat agar lebih mudah dibentuk.
Untuk membuat saus kacang, siapkan cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan daun jeruk. Potong cabai, kupas bawang, geprek kemiri, serta buang bagian batang daun jeruk.
Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, daun jeruk, dan kacang tanah. Goreng menggunakan api sedang hingga bahan-bahan tersebut matang dan berwarna kecokelatan.
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