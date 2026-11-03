Anti Gagal! Resep Batagor Ikan Tenggiri ala Rumahan, Rasanya Seenak Jajanan Bandung

Resep Batagor Ikan yang Enak dan Anti Gagal./YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Bandung tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan suasana kotanya, tetapi juga memiliki beragam kuliner khas yang menggugah selera. Salah satu makanan yang hingga kini masih menjadi favorit masyarakat adalah batagor.

Batagor atau bakso tahu goreng merupakan jajanan khas Sunda yang dibuat dari tahu dan adonan ikan berbumbu, kemudian digoreng hingga menghasilkan tekstur renyah di bagian luar dan lembut di dalam. Hidangan ini semakin nikmat ketika disajikan bersama saus kacang dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas.

Selain cocok dinikmati sebagai teman bersantai, batagor juga bisa menjadi pilihan lauk maupun camilan untuk keluarga. Rasanya yang khas membuat makanan ini digemari berbagai kalangan.

Menariknya, kamu tidak harus pergi ke Bandung atau membeli di pedagang kaki lima untuk menikmati batagor. Jajanan ini ternyata bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep batagor ikan lengkap dengan bumbu kacang yang bisa kamu praktikkan sendiri.

Bahan-Bahan Batagor Ikan Bahan minyak ayam bawang 70 gram kulit ayam

100 ml air

2 sdm minyak goreng

7 siung bawang merah Bahan adonan batagor 250 gram ikan tenggiri giling

150 gram paha ayam filet

5 siung bawang putih

1 batang daun bawang, iris tipis

1½ sdt garam

2 sdm gula pasir

½ sdt merica

2 sdt kaldu jamur atau penyedap

1 sdm kecap ikan

1 butir telur

135 ml air es

150 gram tepung sagu

25 gram tepung terigu protein sedang Bahan sambal kacang 100 gram kacang tanah

5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

10 buah cabai merah keriting

3 butir kemiri

160 ml minyak goreng

600 ml air

80 gram gula merah

2 sdm air asam jawa

3 lembar daun jeruk

1 sdt garam

1 sdm tepung beras Bahan tambahan Kulit pangsit goreng

Tahu putih ukuran besar Bahan pelengkap Jeruk limau

Kecap manis

Kuah bakso jika ingin menyajikan batagor versi berkuah Cara Membuat Batagor Ikan 1. Membuat minyak ayam bawang Pertama, masukkan kulit ayam dan air ke dalam wajan, kemudian masak hingga mendidih. Potong-potong kulit ayam menggunakan gunting, lalu lanjutkan memasak sampai airnya menyusut.

Setelah itu, iris bawang merah dan masukkan ke dalam wajan bersama minyak goreng. Masak hingga bawang berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat, pindahkan ke wadah, kemudian biarkan hingga dingin.

2. Mengolah adonan batagor Haluskan bawang putih menggunakan food processor. Berikutnya, masukkan ikan tenggiri giling, daging ayam, garam, gula pasir, merica, dan kaldu jamur.

Proses seluruh bahan sampai tercampur dan teksturnya menjadi lengket. Tambahkan bawang goreng beserta minyaknya, air es, kecap ikan, telur, serta irisan daun bawang.

Haluskan kembali hingga semua bahan menyatu dengan baik. Selanjutnya, masukkan tepung sagu dan tepung terigu, lalu aduk sampai adonan tercampur rata.

Jika sudah selesai, simpan adonan di dalam lemari pendingin selama beberapa saat agar lebih mudah dibentuk.

3. Menyiapkan bumbu kacang Untuk membuat saus kacang, siapkan cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan daun jeruk. Potong cabai, kupas bawang, geprek kemiri, serta buang bagian batang daun jeruk.