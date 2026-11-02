Dawet Jabung Khas Ponorogo, Minuman Segar dengan Manis Gula Aren dan Mitos Unik Soal Lepek

Ilustrasi dawet jabung Ponorogo/Dokumentasi pribadi Shania Vivi Armylia Putri
JawaPos.com-Ponorogo terkenal dengan berbagai kuliner lezat yang masih hidden gem bagi sebagian orang.
Sebut saja sate ponorogo, sego pecel, sego tahu, sampai minuman segar yang satu ini, yakni Dawet Jabung.
Tidak hanya menawarkan cita rasa yang lezat, kuliner Kota Reog ini juga sarat akan makna dan tradisi yang masih dipegang oleh penjual dan pelanggan setianya.
Dawet Jabung sendiri diambil dari nama salah satu desa di Ponorogo, yaitu Desa Jabung. Di desa ini, terdapat banyak pengrajin dawet legendaris yang memproduksi dawet jabung asli Ponorogo.
Tidak hanya di Desa Jabung, anda juga dapat menemukan banyak penjual dawet jabung di sekitar pusat Kota Ponorogo.
Salah satunya Dawet Jabung Bu Rusmini yang terletak di Kelurahan Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, tepatnya di dekat UNMER / SMAN 2 Ponorogo.
Di sini, anda dapat menikmati semangkuk dawet jabung khas Ponorogo dengan harga Rp 5.000.
Selain itu, tersedia juga aneka gorengan. Salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah kemplang.
Seporsi dawet jabung memiliki komposisi yang berbeda dari dawet pada umumnya.
Minuman segar ini terdiri dari cendol berbahan dasar dari pati pohon aren yang dibentuk dengan cara khas, tape ketan hitam, potongan nangka yang harum, serta gempol atau bola-bola yang terbuat dari tepung beras.
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