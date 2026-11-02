Resep Cheese Potato, Camilan Kentang Isi Mozzarella yang Praktis

Potret cheese potato yang lembut dan lumer di dalamnya. (Sumber: instagram.com/@pratiwirmdhny)
JawaPos.com - Punya kentang di rumah dan bingung ingin mengolahnya menjadi apa? Cheese potato bisa menjadi ide camilan sederhana yang patut dicoba. Hanya menggunakan beberapa bahan, hidangan ini menawarkan perpaduan kentang yang lembut, telur gurih, dan keju mozzarella yang meleleh saat dimasak.
Selain cocok dijadikan camilan di sela aktivitas, cheese potato juga bisa menjadi variasi menu sarapan. Cara membuatnya tidak membutuhkan banyak bahan maupun langkah yang rumit. Bahkan, resep ini bisa dicoba oleh siapa saja yang ingin membuat camilan rumahan dengan persiapan singkat.
Resep cheese potato ini dibagikan oleh akun Instagram @pratiwirmdhny. Bahan utamanya terdiri dari kentang, telur, dan mozzarella. Meski sederhana, kombinasi ketiganya menghasilkan camilan dengan rasa gurih dan tekstur yang menarik.
Bahan
1/2 buah kentang
1 butir telur, kocok lepas
Garam secukupnya
Keju mozzarella secukupnya
Cara Pembuatan
1. Kupas kentang, kemudian cuci hingga bersih. Potong atau parut kentang sesuai tekstur yang diinginkan. Jika menggunakan parutan, peras sedikit airnya agar adonan tidak terlalu basah.
2. Siapkan telur dalam wadah, lalu kocok hingga tercampur rata. Tambahkan sedikit garam sebagai penyedap rasa.
3. Masukkan kentang ke dalam telur kocok, kemudian aduk hingga seluruh bagiannya terbalut telur.
4. Panaskan sedikit minyak atau mentega pada wajan antilengket. Tuangkan campuran kentang dan telur, lalu ratakan hingga membentuk lapisan sesuai ukuran wajan.
5. Masak dengan api kecil hingga bagian bawah mulai mengeras dan matang. Letakkan keju mozzarella di bagian tengah, kemudian lipat kentang untuk menutupi isian keju.
6. Masak kembali sambil dibalik secara perlahan hingga kedua sisinya matang dan berwarna keemasan. Pastikan bagian kentang dan telur matang sempurna serta mozzarella sudah meleleh.
7. Angkat cheese potato, lalu sajikan selagi hangat agar tekstur kejunya masih lembut dan lumer.
Cheese potato bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati camilan gurih tanpa perlu menyiapkan banyak bahan. Rasa kentang yang cenderung netral berpadu dengan telur berbumbu garam dan mozzarella yang memberikan sensasi keju meleleh di bagian dalam.
Agar rasanya semakin bervariasi, cheese potato juga bisa disajikan bersama saus sambal atau saus tomat. Jika ingin membuatnya untuk sarapan, hidangan ini dapat dinikmati bersama sayuran atau buah sebagai pelengkap.
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