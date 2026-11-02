Resep Cheese Potato, Camilan Kentang Isi Mozzarella yang Praktis

Bahan

1/2 buah kentang

1 butir telur, kocok lepas

Garam secukupnya

Keju mozzarella secukupnya



Cara Pembuatan

1. Kupas kentang, kemudian cuci hingga bersih. Potong atau parut kentang sesuai tekstur yang diinginkan. Jika menggunakan parutan, peras sedikit airnya agar adonan tidak terlalu basah.

2. Siapkan telur dalam wadah, lalu kocok hingga tercampur rata. Tambahkan sedikit garam sebagai penyedap rasa.

3. Masukkan kentang ke dalam telur kocok, kemudian aduk hingga seluruh bagiannya terbalut telur.

4. Panaskan sedikit minyak atau mentega pada wajan antilengket. Tuangkan campuran kentang dan telur, lalu ratakan hingga membentuk lapisan sesuai ukuran wajan.

5. Masak dengan api kecil hingga bagian bawah mulai mengeras dan matang. Letakkan keju mozzarella di bagian tengah, kemudian lipat kentang untuk menutupi isian keju.

6. Masak kembali sambil dibalik secara perlahan hingga kedua sisinya matang dan berwarna keemasan. Pastikan bagian kentang dan telur matang sempurna serta mozzarella sudah meleleh.

7. Angkat cheese potato, lalu sajikan selagi hangat agar tekstur kejunya masih lembut dan lumer.



Cheese potato bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati camilan gurih tanpa perlu menyiapkan banyak bahan. Rasa kentang yang cenderung netral berpadu dengan telur berbumbu garam dan mozzarella yang memberikan sensasi keju meleleh di bagian dalam.



Agar rasanya semakin bervariasi, cheese potato juga bisa disajikan bersama saus sambal atau saus tomat. Jika ingin membuatnya untuk sarapan, hidangan ini dapat dinikmati bersama sayuran atau buah sebagai pelengkap.