Resep Sosis Perahu, Camilan Renyah dengan Isian Sosis yang Gurih

Potret sosis perahu dengan kulit pangsit renyah dan isian sosis gurih. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)
JawaPos.com - Mencari ide bekal anak atau camilan sederhana yang rasanya gurih dan tampilannya menarik? Sosis perahu bisa menjadi salah satu pilihan untuk dicoba di rumah. Camilan ini memadukan kulit pangsit yang renyah dengan isian sosis, daun bawang, dan adonan berbumbu yang gurih.
Sesuai namanya, kulit pangsit dibentuk menyerupai perahu sebelum diisi dengan campuran sosis. Bentuknya yang unik membuat camilan ini terlihat lebih menarik, terutama untuk anak-anak. Selain itu, bahan-bahannya cukup mudah ditemukan sehingga bisa dibuat tanpa persiapan yang rumit.
Resep sosis perahu ini dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Proses pembuatannya juga cukup sederhana, mulai dari memotong sosis, mencampurkan bahan isian, hingga menggorengnya sampai berwarna cokelat keemasan.
Bahan
6 buah sosis sapi
1 butir telur
2 batang daun bawang, iris
4-5 sdm tepung terigu
100 ml kaldu ayam
1/4 sdt lada putih
1/4 sdt MSG
1/2 sdt garam
Kulit pangsit secukupnya
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Potong sosis menjadi bentuk kotak-kotak kecil agar mudah tercampur dengan bahan isian lainnya. Sisihkan terlebih dahulu.
2. Siapkan wadah, kemudian masukkan telur, tepung terigu, kaldu ayam, garam, MSG, dan lada putih. Kocok hingga seluruh bahan tercampur rata dan tidak menggumpal.
3. Masukkan potongan sosis dan irisan daun bawang ke dalam adonan. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur dan sosis tersebar merata.
4. Ambil selembar kulit pangsit, kemudian bentuk menyerupai perahu dengan melipat atau merekatkan bagian sisinya. Pastikan bagian tengah tetap terbuka agar bisa diisi dengan adonan.
5. Masukkan campuran sosis ke bagian tengah kulit pangsit secukupnya. Jangan mengisi terlalu penuh agar adonan tidak mudah meluber ketika digoreng.
6. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Goreng sosis perahu hingga kulit pangsit matang dan berwarna cokelat keemasan. Pastikan bagian isiannya juga matang sempurna.
7. Angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. Sosis perahu siap disajikan selagi hangat.
Sosis perahu paling nikmat disantap ketika masih hangat karena kulit pangsitnya terasa renyah, sementara isiannya memiliki perpaduan rasa gurih dari sosis dan kaldu ayam. Aroma daun bawang juga membuat camilan ini semakin menggugah selera.
Untuk variasi penyajian, sosis perahu bisa dinikmati bersama saus sambal atau saus tomat sebagai cocolan. Jika ingin dijadikan bekal, sebaiknya tunggu hingga camilan tidak lagi panas sebelum dimasukkan ke dalam wadah tertutup agar uapnya tidak membuat kulit pangsit cepat melempem.
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