Resep Sosis Perahu, Camilan Renyah dengan Isian Sosis yang Gurih

Bahan

6 buah sosis sapi

1 butir telur

2 batang daun bawang, iris

4-5 sdm tepung terigu

100 ml kaldu ayam

1/4 sdt lada putih

1/4 sdt MSG

1/2 sdt garam

Kulit pangsit secukupnya

Minyak goreng secukupnya



Cara Pembuatan

1. Potong sosis menjadi bentuk kotak-kotak kecil agar mudah tercampur dengan bahan isian lainnya. Sisihkan terlebih dahulu.

2. Siapkan wadah, kemudian masukkan telur, tepung terigu, kaldu ayam, garam, MSG, dan lada putih. Kocok hingga seluruh bahan tercampur rata dan tidak menggumpal.

3. Masukkan potongan sosis dan irisan daun bawang ke dalam adonan. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur dan sosis tersebar merata.

4. Ambil selembar kulit pangsit, kemudian bentuk menyerupai perahu dengan melipat atau merekatkan bagian sisinya. Pastikan bagian tengah tetap terbuka agar bisa diisi dengan adonan.

5. Masukkan campuran sosis ke bagian tengah kulit pangsit secukupnya. Jangan mengisi terlalu penuh agar adonan tidak mudah meluber ketika digoreng.

6. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Goreng sosis perahu hingga kulit pangsit matang dan berwarna cokelat keemasan. Pastikan bagian isiannya juga matang sempurna.

7. Angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. Sosis perahu siap disajikan selagi hangat.



Sosis perahu paling nikmat disantap ketika masih hangat karena kulit pangsitnya terasa renyah, sementara isiannya memiliki perpaduan rasa gurih dari sosis dan kaldu ayam. Aroma daun bawang juga membuat camilan ini semakin menggugah selera.



Untuk variasi penyajian, sosis perahu bisa dinikmati bersama saus sambal atau saus tomat sebagai cocolan. Jika ingin dijadikan bekal, sebaiknya tunggu hingga camilan tidak lagi panas sebelum dimasukkan ke dalam wadah tertutup agar uapnya tidak membuat kulit pangsit cepat melempem.