Resep Tori Karaage, Ayam Goreng Jepang yang Renyah dan Gurih

Potret tori karaage khas Jepang yang gurih sedap dimakan dnegan mayones. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)
JawaPos.com - Ingin menikmati ayam goreng ala restoran Jepang tanpa harus keluar rumah? Tori karaage bisa menjadi pilihan menu yang mudah dicoba.
Hidangan ini merupakan olahan ayam goreng khas Jepang yang dikenal dengan tekstur bagian luarnya yang renyah, sementara daging di dalamnya tetap lembut dan juicy.
Rahasia kelezatan tori karaage terletak pada proses marinasi. Potongan ayam dibumbui dengan shoyu, mirin, minyak wijen, bawang putih, dan jahe sehingga menghasilkan aroma serta rasa gurih yang meresap. Penggunaan tepung kentang atau potato starch juga memberikan tekstur renyah yang khas setelah digoreng.
Resep tori karaage ini dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Menariknya, ayam goreng ini direkomendasikan untuk dinikmati bersama mayones. Perpaduan rasa gurih ayam dan saus mayones yang creamy membuat hidangan ini cocok dijadikan lauk maupun camilan bersama keluarga.
Bahan
400 gram paha ayam
3 sdm shoyu atau kecap asin
2 sdm mirin halal
1 sdm minyak wijen
1 sdt lada putih
5 siung bawang putih
1/4 ruas jahe
1 sdm mayones atau 1 butir telur
2 sdm tepung kentang
Tepung kentang secukupnya untuk baluran
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Potong paha ayam menjadi beberapa bagian dengan ukuran sekali gigit. Jika menggunakan ayam dengan kulit, kulitnya bisa tetap dipertahankan agar hasil gorengan terasa lebih gurih.
2. Haluskan bawang putih dan jahe. Siapkan wadah, kemudian masukkan potongan ayam bersama shoyu, mirin, minyak wijen, lada putih, bawang putih, dan jahe yang sudah dihaluskan.
3. Tambahkan mayones atau telur sesuai pilihan. Kedua bahan ini dapat membantu bumbu menempel pada permukaan ayam. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.
4. Tutup wadah dan simpan ayam di dalam lemari pendingin untuk proses marinasi minimal 30 menit. Jika ingin bumbunya lebih meresap, ayam bisa didiamkan semalaman di dalam kulkas.
5. Setelah dimarinasi, tambahkan 2 sdm tepung kentang ke dalam ayam. Aduk hingga seluruh potongan terlapisi, kemudian balurkan kembali dengan tepung kentang secukupnya.
6. Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng ayam. Masukkan potongan ayam secara bertahap agar suhu minyak tidak turun drastis dan ayam bisa matang merata.
7. Goreng hingga bagian luar berwarna cokelat keemasan dan bagian dalam matang sempurna. Angkat, kemudian tiriskan dari minyak berlebih.
8. Sajikan tori karaage selagi hangat bersama mayones sebagai saus cocolan.
Tori karaage paling nikmat disantap sesaat setelah digoreng ketika lapisan tepung kentangnya masih renyah. Rasa gurih dari bumbu marinasi juga membuat ayam ini tetap lezat meskipun dinikmati tanpa tambahan saus.
Namun, jika ingin mencoba sensasi rasa yang lebih creamy, mayones bisa menjadi pilihan cocolan. Hidangan ini cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi, menu bekal, maupun camilan untuk dinikmati bersama keluarga.
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