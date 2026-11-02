Resep Cireng Rice Paper Isi Keju, Cuma Dua Bahan dan Praktis Dibuat

JawaPos.com - Ingin menikmati camilan gurih tanpa harus repot membuat adonan tepung? Cireng rice paper isi keju bisa menjadi alternatif menarik untuk dicoba di rumah.

Berbeda dari cireng pada umumnya yang menggunakan tepung tapioka, kreasi ini memanfaatkan rice paper sebagai pembungkus dengan isian keju quick melt.

Resep cireng dua bahan ini dibagikan oleh akun Instagram @randferdian. Cara membuatnya cukup sederhana, yaitu dengan mencelupkan rice paper ke dalam air, mengisi bagian tengahnya menggunakan keju, kemudian melipat hingga tertutup rapat sebelum digoreng.

Hasilnya adalah camilan dengan bagian luar yang renyah dan isian keju yang lembut serta lumer.

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Selain praktis, resep ini juga tidak membutuhkan banyak bahan. Kamu hanya perlu menyiapkan rice paper dan keju quick melt. Untuk menambah cita rasa, cireng bisa diberi taburan bumbu sesuai selera setelah matang. Cocok dijadikan camilan sore atau teman bersantai bersama keluarga.

Bahan

Rice paper secukupnya

Keju quick melt secukupnya

Air secukupnya untuk membasahi rice paper

Minyak goreng secukupnya

Bumbu tabur sesuai selera (opsional)

Cara Pembuatan

1. Siapkan rice paper dan keju quick melt. Potong keju menjadi bagian kecil atau memanjang agar lebih mudah diletakkan di tengah rice paper.

2. Tuangkan air ke dalam wadah lebar. Celupkan satu lembar rice paper sebentar hingga permukaannya mulai lunak dan lentur. Jangan merendamnya terlalu lama agar rice paper tidak terlalu lembek dan sulit dibentuk.

3. Letakkan rice paper di atas permukaan datar yang bersih. Taruh potongan keju quick melt di bagian tengahnya dengan jumlah secukupnya, jangan terlalu banyak agar isian tidak mudah keluar saat digoreng.

4. Lipat bagian kanan dan kiri rice paper ke arah tengah, kemudian lipat bagian atas dan bawah hingga keju tertutup seluruhnya. Pastikan setiap sisi rapat agar isian tidak bocor ketika terkena minyak panas.

5. Ulangi proses tersebut sampai seluruh bahan habis. Jika ingin membuat beberapa potong sekaligus, susun dengan sedikit jarak agar rice paper tidak saling menempel.

6. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Masukkan rice paper berisi keju secara perlahan, lalu goreng hingga bagian luarnya terlihat kering dan renyah. Balik sesekali agar matang merata.

7. Setelah berwarna keemasan dan teksturnya renyah, angkat cireng dan tiriskan. Hindari menggoreng terlalu lama agar keju di dalamnya tidak terlalu banyak keluar.

8. Sajikan selagi hangat dengan taburan bumbu sesuai selera, seperti bubuk cabai, balado, atau barbeque.

Cireng rice paper isi keju menawarkan sensasi camilan yang berbeda dari cireng tradisional. Lapisan luarnya terasa renyah, sementara bagian dalamnya menyimpan keju quick melt yang lembut dan gurih. Perpaduan tekstur tersebut membuat camilan sederhana ini cocok untuk pencinta makanan serba keju.