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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 2 November 2026 | 20.49 WIB

Rekomendasi 3 Tempat Makan Ramen di Jakarta yang Enak dan Wajib Dicoba Bersama Teman dan Keluarga

3 Tempat Makan Ramen di Jakarta yang Wajib Dicoba / foto: Instagram @bariramen - Image

3 Tempat Makan Ramen di Jakarta yang Wajib Dicoba / foto: Instagram @bariramen

JawaPos.com -- Ramen menjadi salah satu hidangan khas Jepang yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Perpaduan mie yang kenyal dengan kuah kaldu yang gurih serta aneka topping seperti irisan daging dan telur yang membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja.

Di Jakarta, terdapat berbagai tempat makan ramen yang menawarkan pilihan menu dengan cita rasa yang autentik hingga kreasi ramen modern.

Tempat makan ini juga bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dikunjungi bersama dengan teman maupun keluarga.

Bagi para pecinta kuliner Jepang yang sedang mencari ramen lezat di Jakarta, ada beberapa tempat makan yang menarik untuk dicoba. Berikut tiga tempat makan tamen di Jakarta yang wajib masuk daftar kuliner kamu.

1.  Bari Ramen

Baru Ramen merupakan salah satu tempat makan yang menawarkan aneka hidangan ramen khas Jepang dengan berbagai pilihan topping yang menggugah selera.

Tempat makan ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi pecinta kuliner Jepang yang ingin menikmati hidangan ramen bersama dengan teman maupun keluarga.

Dilansir dari akun Instagram @bariramen, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti black garlic ramen, original ramen, tantamen ramen, creamy miso ramen, truffle salmon set, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman, seperti ocha, iced strawberry matcha latte, lychee matcha mojito, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan dikenakan harga berkisar Rp 60 ribuan dan untuk harga minuman dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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