Tanpa Banyak Minyak, Ini Resep Ayam Cincang Kukus yang Praktis dan Menggugah Selera

Resep Ayam Cincang Kukus yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Ingin menikmati hidangan ayam yang lezat tanpa harus menggorengnya? Ayam cincang kukus bisa menjadi alternatif menu rumahan yang patut dicoba. Olahan ayam ini menawarkan tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang berasal dari perpaduan berbagai bumbu sederhana. Proses memasaknya yang menggunakan teknik pengukusan juga membuat hidangan ini tidak membutuhkan banyak minyak. Selain cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam, ayam cincang kukus juga bisa menjadi pilihan bagi siapa saja yang ingin menikmati variasi masakan ayam yang praktis. Menariknya, proses pembuatannya cukup sederhana dan bahan-bahannya mudah ditemukan di pasaran. Baca Juga:Dijamin Disukai Keluarga! Resep Sosis Mie Gulung dengan Bahan Sederhana Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam cincang kukus dengan tekstur lembut dan rasa gurih yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Bahan-bahan Ayam Cincang Kukus 250 gram paha ayam giling

1 butir telur

2 sdt tepung tapioka

2 sdt kecap ikan

1 sdm kecap manis

2 sdt saus tiram

1 sdm bawang merah goreng

½ sdt jahe (opsional)

1 sdm minyak bawang putih

80 ml air

1 sdt kaldu ayam bubuk

¼ sdt merica Bahan Pelengkap Kecap asin secukupnya

Cabai rawit merah iris

Nasi putih

Daun bawang iris Cara Membuat Ayam Cincang Kukus Siapkan wadah tahan panas, kemudian masukkan ayam giling ke dalamnya. Tambahkan kaldu ayam bubuk, merica, kecap ikan, saus tiram, kecap manis, dan telur. Masukkan bawang merah goreng, minyak bawang putih, serta jahe yang sudah diparut agar aromanya semakin harum. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka dan air. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan yang menyatu. Setelah adonan siap, masukkan wadah ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Kukus selama kurang lebih 20–30 menit atau sampai ayam benar-benar matang. Jika sudah matang, angkat dan sajikan ayam cincang kukus bersama nasi putih, irisan daun bawang, kecap asin, serta cabai rawit sesuai selera. Ayam cincang kukus yang lembut dan gurih pun siap dinikmati bersama keluarga. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang tidak rumit, hidangan ini bisa menjadi variasi menu rumahan yang lezat sekaligus praktis untuk disajikan kapan saja.