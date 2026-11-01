Tanpa Banyak Minyak, Ini Resep Ayam Cincang Kukus yang Praktis dan Menggugah Selera

JawaPos.com – Ingin menikmati hidangan ayam yang lezat tanpa harus menggorengnya? Ayam cincang kukus bisa menjadi alternatif menu rumahan yang patut dicoba. Olahan ayam ini menawarkan tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang berasal dari perpaduan berbagai bumbu sederhana. Proses memasaknya yang menggunakan teknik pengukusan juga membuat hidangan ini tidak membutuhkan banyak minyak. Selain cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam, ayam cincang kukus juga bisa menjadi pilihan bagi siapa saja yang ingin menikmati variasi masakan ayam yang praktis. Menariknya, proses pembuatannya cukup sederhana dan bahan-bahannya mudah ditemukan di pasaran. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam cincang kukus dengan tekstur lembut dan rasa gurih yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Ayam cincang kukus yang lembut dan gurih pun siap dinikmati bersama keluarga. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang tidak rumit, hidangan ini bisa menjadi variasi menu rumahan yang lezat sekaligus praktis untuk disajikan kapan saja.
Bahan-bahan Ayam Cincang Kukus
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Ayam Cincang Kukus
JawaPos.com – Ingin menikmati hidangan ayam yang lezat tanpa harus menggorengnya? Ayam cincang kukus bisa menjadi alternatif menu rumahan yang patut dicoba.
Olahan ayam ini menawarkan tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang berasal dari perpaduan berbagai bumbu sederhana. Proses memasaknya yang menggunakan teknik pengukusan juga membuat hidangan ini tidak membutuhkan banyak minyak.
Selain cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam, ayam cincang kukus juga bisa menjadi pilihan bagi siapa saja yang ingin menikmati variasi masakan ayam yang praktis.
Menariknya, proses pembuatannya cukup sederhana dan bahan-bahannya mudah ditemukan di pasaran.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam cincang kukus dengan tekstur lembut dan rasa gurih yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.
Ayam cincang kukus yang lembut dan gurih pun siap dinikmati bersama keluarga.
Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang tidak rumit, hidangan ini bisa menjadi variasi menu rumahan yang lezat sekaligus praktis untuk disajikan kapan saja.
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Jawa Pos
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