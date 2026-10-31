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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Minggu, 1 November 2026 | 03.21 WIB

Resep Bubur Oat Gurih dengan Telur, Kangkung, dan Tempe, Cocok untuk Sarapan

Potret bubur oat gurih dengan telur, kangkung, dan tempe. (Sumber: instagram.com/@michelealex)

JawaPos.com - Oatmeal sering kali identik dengan menu sarapan manis yang disajikan bersama buah, madu, atau susu. Padahal, oat juga bisa diolah menjadi hidangan gurih yang menyerupai bubur dengan tambahan telur, sayuran, dan aneka bumbu. Kreasi ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba cara berbeda menikmati oat tanpa harus selalu menambahkan bahan manis.

Resep bubur oat gurih ini dibagikan oleh akun Instagram @michelealex. Bahan utamanya berupa rolled oats yang dimasak bersama telur, kangkung, dan tempe. Perpaduan tersebut menghasilkan bubur dengan tekstur lembut, rasa gurih, serta tambahan sayuran dan protein nabati dari tempe.

Keunikan menu ini terletak pada topping tempe sangrai, chili oil, dan abon yang memberikan perpaduan tekstur renyah serta rasa pedas dan gurih. 

 
 
Proses memasaknya pun cukup sederhana karena sebagian besar bahan dimasak dalam satu wajan. Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, bubur oat ini bisa menjadi pilihan untuk sarapan atau makan ringan saat ingin menyantap hidangan hangat.

Bahan
4 sendok makan rolled oats
2 butir telur, kocok lepas
1 genggam besar kangkung
50 gram tempe, dipipil atau dihancurkan kecil
300 ml air
1 sendok makan kecap asin
¼ sendok teh garam
⅓ sendok teh kaldu bubuk
¼ sendok teh lada putih
½ sendok teh minyak untuk menumis
1 sendok teh chili oil
1 sendok teh abon atau sekitar 5 gram

Cara Pembuatan
1. Siapkan tempe, lalu pipil atau hancurkan menjadi potongan kecil. Panaskan wajan antilengket tanpa minyak, kemudian sangrai tempe menggunakan api kecil. Aduk secara berkala hingga tempe mengering dan berwarna kecokelatan. Angkat dan sisihkan untuk digunakan sebagai topping.
2. Cuci kangkung hingga bersih, lalu potong sesuai selera. Siapkan telur dalam mangkuk dan kocok lepas. Pastikan semua bahan sudah tersedia di dekat kompor agar proses memasak lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu.
3. Panaskan ½ sendok teh minyak dalam wajan antilengket. Tuangkan telur yang sudah dikocok, kemudian orak-arik hingga mulai menggumpal dan matang. Gunakan api sedang agar telur tidak cepat gosong dan teksturnya tetap lembut.
4. Masukkan rolled oats ke dalam wajan, lalu tuangkan 300 ml air. Tambahkan kecap asin, garam, kaldu bubuk, dan lada putih. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu menyebar ke dalam cairan.
5. Masak campuran oat dan telur selama sekitar 5-6 menit sambil sesekali diaduk. Selama proses ini, oat akan menyerap air dan menghasilkan tekstur yang lebih lembut menyerupai bubur. Jika cairan terlalu cepat menyusut sementara oat belum mencapai tekstur yang diinginkan, tambahkan sedikit air.
6. Setelah bubur mulai mengental, masukkan kangkung yang sudah dipotong. Aduk hingga kangkung tercampur rata, lalu lanjutkan memasak sampai sayuran layu dan matang. Pastikan telur matang sempurna dan seluruh bahan sudah cukup panas sebelum api dimatikan.
7. Pindahkan bubur oat ke dalam mangkuk saji. Tambahkan tempe sangrai di atasnya, kemudian beri chili oil dan taburan abon sesuai takaran. Topping ini memberikan tambahan rasa gurih, sedikit pedas, serta tekstur yang kontras dengan bubur yang lembut.
8. Bubur oat gurih siap dinikmati selagi hangat. Jika menyukai tekstur yang lebih encer, tambahkan sedikit air panas sebelum disajikan. Sebaliknya, masak sedikit lebih lama jika ingin bubur yang lebih kental.

Bubur oat gurih ini bisa menjadi alternatif sarapan bagi kamu yang ingin mengurangi kebiasaan mengolah oat hanya dengan rasa manis.
 
Oat memberikan tekstur lembut, telur menambah cita rasa gurih, sedangkan kangkung dan tempe membuat hidangan terasa lebih beragam. Kehadiran chili oil dan abon juga memperkaya rasa tanpa membutuhkan banyak bahan tambahan.

Supaya hasilnya sesuai selera, kamu bisa mengatur kekentalan bubur dengan menyesuaikan jumlah air selama proses memasak. Jika ingin menjadikannya menu makan utama dengan tambahan protein, dada ayam matang yang disuwir juga bisa dijadikan pelengkap.
 
Namun, jumlah kalori total akan bergantung pada ukuran bahan, merek produk, dan topping yang digunakan, sehingga klaim sekitar 400 kalori sebaiknya disesuaikan dengan perhitungan berdasarkan bahan yang benar-benar dipakai. Sajikan bubur segera setelah matang agar teksturnya tetap lembut dan topping tempe sangrai tidak kehilangan kerenyahannya.

Editor: Hanny Suwindari
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