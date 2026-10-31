Resep Garlic Butter Prawn Pasta, Mi Udang Mentega Bawang Putih ala Kafe

Potret garlic butter prawn pasta, menu ala kafe yang mudah dibuat di rumah. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)

JawaPos.com - Garlic butter dikenal sebagai perpaduan mentega dan bawang putih yang menghasilkan aroma khas serta rasa gurih. Biasanya, kombinasi ini disajikan bersama nasi atau hidangan laut.

Namun, kamu juga bisa mengolahnya menjadi mi dengan tambahan udang untuk menghasilkan hidangan yang praktis dan menggugah selera.



Resep garlic butter prawn pasta dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Meski menggunakan nama pasta, resep ini memanfaatkan mi telur sebagai bahan utama.

Mi dimasak bersama udang, mentega, dan bawang putih, kemudian dibumbui dengan paprika, chili flakes, serta parsley untuk memperkaya rasa dan aroma.



Salah satu ciri khas resep ini adalah penggunaan bawang putih dalam jumlah cukup banyak, yakni 20 siung untuk 80 gram mentega. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa gurih dengan aroma bawang putih yang kuat.

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Air rebusan mi juga digunakan saat proses memasak agar bumbu lebih mudah tercampur dan melapisi mi secara merata.



Bahan

Bahan utama:

2 bungkus mi telur atau sekitar 140 gram

80 gram mentega tawar atau unsalted butter

20 siung bawang putih

100 gram udang

Air untuk merebus mi

Air rebusan mi secukupnya



Bumbu:

1 sendok teh garam

1 sendok teh kaldu jamur

1 sendok teh gula

1 sendok teh lada putih

½ sendok teh paprika bubuk

1 sendok teh chili flakes

1 sendok teh parsley kering atau segar



Cara Pembuatan

1. Siapkan seluruh bahan terlebih dahulu. Kupas bawang putih, lalu cincang halus atau iris tipis sesuai selera. Bersihkan udang dan buang bagian kepala serta kulitnya jika belum dibersihkan. Pastikan juga saluran pencernaan udang sudah dibuang agar lebih nyaman saat disantap.

2. Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan mi telur. Rebus hingga mi mulai lunak, tetapi jangan sampai terlalu matang karena mi masih akan dimasak kembali bersama bumbu di wajan. Sebelum meniriskan mi, sisihkan sedikit air rebusannya untuk digunakan pada tahap berikutnya.

3. Panaskan mentega tawar dalam wajan menggunakan api kecil hingga sedang. Setelah mentega meleleh, masukkan bawang putih cincang. Tumis sambil terus diaduk hingga harum dan mulai berwarna keemasan. Hindari menggunakan api terlalu besar karena bawang putih mudah gosong dan bisa menghasilkan rasa pahit.

4. Masukkan udang ke dalam wajan, lalu aduk bersama tumisan bawang putih dan mentega. Masak hingga udang berubah warna menjadi merah muda dan matang sempurna. Hindari memasak udang terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi keras.

5. Tambahkan garam, kaldu jamur, gula, lada putih, paprika bubuk, dan chili flakes. Aduk hingga bumbu tercampur rata dengan udang dan tumisan bawang putih. Masukkan parsley, kemudian koreksi rasa sebelum menambahkan mi. Sesuaikan penggunaan garam jika kaldu jamur yang digunakan sudah cukup asin.

6. Masukkan mi telur yang sudah direbus ke dalam wajan. Tuangkan sedikit air rebusan mi, lalu aduk hingga seluruh mi terlapisi mentega dan bumbu. Air rebusan mi membantu menyatukan lemak dari mentega dengan bumbu sehingga menghasilkan lapisan saus yang lebih menyatu dan tidak terlalu kering.

7. Lanjutkan memasak sambil mengaduk mi hingga bumbu meresap dan cairan sedikit menyusut. Jika mi terasa terlalu kering, tambahkan sedikit air rebusan mi. Sebaliknya, jika masih terlalu berair, masak sebentar hingga konsistensinya sesuai selera.

8. Cicipi kembali rasanya. Tambahkan sedikit parsley atau chili flakes jika ingin aroma rempah dan sensasi pedas yang lebih kuat. Setelah semua bahan tercampur rata, matikan api dan pindahkan mi ke piring saji. Garlic butter prawn pasta siap dinikmati selagi hangat.



Garlic butter prawn pasta ini cocok untuk kamu yang ingin membuat hidangan ala kafe tanpa perlu menggunakan bahan yang rumit. Rasa gurih mentega berpadu dengan aroma bawang putih, sementara udang memberikan cita rasa khas hidangan laut. Tambahan chili flakes juga menghadirkan sensasi pedas ringan yang membuat rasanya semakin menarik.



Jika ingin mencoba variasi lain, udang bisa diganti dengan smoked beef atau ham sesuai selera. Kamu juga dapat menambahkan jamur atau sayuran untuk memperkaya tekstur hidangan.

Kunci kelezatannya terletak pada proses menumis bawang putih dengan api yang tepat serta penggunaan air rebusan mi secukupnya. Sajikan segera setelah matang agar mi tetap hangat, tidak menggumpal, dan lapisan saus garlic butter terasa lebih nikmat.