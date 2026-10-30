Lagi Ingin Makan Dessert Segar? Ini Dia 3 Tempat Frozen Yogurt yang Enak di Jakarta

JawaPos.com -- Jakarta memiliki beragam pilihan dessert yang menarik untuk dicoba, salah satunya frozen yogurt atau yang biasa disebut froyo.

Hidangan dingin ini sangat cocok dinikmati sebagai makanan penutup maupun camilan pada saat cuaca panas.

Ada beberapa tempat frozen yogurt di Jakarta yang menawarkan konsep unik yaitu para pengunjung bisa meracik sendiri frozen yogurt sesuai selera mereka.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat frozen yogurt di Jakarta yang enak dan bisa kamu kunjungi bersama dengan teman dan keluarga.

1. Sir Greek Frozen Yogurt

Sir Greek Frozen Yogurt menawarkan frozen yogurt berbahan dasar greek yogurt. Tempat ini menghadirkan frozen yogurt dengan tekstur yang lebih padat dan creamy serta cita rasa asam yang menyegarkan.

Dilansir dari akun Instagram @meetatsir, kedai yogurt ini menawarkan banyak rasa, seperti berries dan original tart. Tempat ini juga memiliki banyak topping, seperti coconut crumble, caramel crumble, granola, mochi, dan menu topping lainnya.

Untuk harga frozen yogurt di Sir Greek Frozen Yogurt dikenakan harga mulai dari Rp 50 ribuan.

Sir Greek Frozen Yogurt ini berlokasi di Jl. Panglima Polim V No.30, RT.1/RW.7, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan.