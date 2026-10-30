Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.03 WIB

Lagi Ingin Makan Dessert Segar? Ini Dia 3 Tempat Frozen Yogurt yang Enak di Jakarta

3 Kedai Frozen Yogurt di Jakarta yang Wajib Dikunjungi / foto: Instagram @hayo.froyo - Image

3 Kedai Frozen Yogurt di Jakarta yang Wajib Dikunjungi / foto: Instagram @hayo.froyo

JawaPos.com -- Jakarta memiliki beragam pilihan dessert yang menarik untuk dicoba, salah satunya frozen yogurt atau yang biasa disebut froyo.

Hidangan dingin ini sangat cocok dinikmati sebagai makanan penutup maupun camilan pada saat cuaca panas.

Ada beberapa tempat frozen yogurt di Jakarta yang menawarkan konsep unik yaitu para pengunjung bisa meracik sendiri frozen yogurt sesuai selera mereka.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat frozen yogurt di Jakarta yang enak dan bisa kamu kunjungi bersama dengan teman dan keluarga.

1. Sir Greek Frozen Yogurt

Sir Greek Frozen Yogurt menawarkan frozen yogurt berbahan dasar greek yogurt. Tempat ini menghadirkan frozen yogurt dengan tekstur yang lebih padat dan creamy serta cita rasa asam yang menyegarkan.

Dilansir dari akun Instagram @meetatsir, kedai yogurt ini menawarkan banyak rasa, seperti berries dan original tart. Tempat ini juga memiliki banyak topping, seperti coconut crumble, caramel crumble, granola, mochi, dan menu topping lainnya.

Untuk harga frozen yogurt di Sir Greek Frozen Yogurt dikenakan harga mulai dari Rp 50 ribuan.

Sir Greek Frozen Yogurt ini berlokasi di Jl. Panglima Polim V No.30, RT.1/RW.7, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan.

2.  ha-yo!

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Frozen Smashed Banana Strawberry Nutella, Dessert Dingin Tanpa Ribet - Image
Kuliner

Resep Frozen Smashed Banana Strawberry Nutella, Dessert Dingin Tanpa Ribet

Rabu, 7 Oktober 2026 | 05.10 WIB

4 Zodiak Pecinta Dessert, Makanan Manis Jadi Cara Sederhana untuk Membuat Bahagia - Image
Zodiak

4 Zodiak Pecinta Dessert, Makanan Manis Jadi Cara Sederhana untuk Membuat Bahagia

Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.15 WIB

Resep Upside Down Cheesecake, Dessert Creamy dengan Strawberry Compote - Image
Kuliner

Resep Upside Down Cheesecake, Dessert Creamy dengan Strawberry Compote

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.46 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore