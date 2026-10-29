Resep Pizza Rumahan Tanpa Ribet, Cocok untuk Teman Nonton Film saat Weekend

Potret pizza rumahan dengan adonan sederhana yang bisa jadi camilan menonton film. (Sumber: instagram.com/@jo.bellaaa)
JawaPos.com - Menghabiskan akhir pekan di rumah tidak harus terasa membosankan. Salah satu kegiatan seru yang bisa dicoba adalah membuat pizza sendiri sambil menyiapkan film favorit untuk ditonton.
Selain bisa menjadi aktivitas untuk mengisi waktu luang, pizza rumahan juga memungkinkan kamu berkreasi dengan topping sesuai selera.
Resep pizza sederhana ini dibagikan oleh akun Instagram @jo.bellaaa. Adonannya dibuat dari bahan dasar seperti tepung terigu protein tinggi, ragi, gula, dan olive oil.
Proses pembuatannya juga cukup praktis karena adonan hanya perlu didiamkan selama satu jam sebelum diberi topping dan dipanggang.
Bahan
150 gram tepung terigu protein tinggi
7 gram gula pasir
2 gram ragi
100 ml air dingin
1/4 sdt garam
1 sdm olive oil
Saus pizza secukupnya
Topping sesuai selera, seperti keju, sosis, jamur, atau paprika
Cara Pembuatan
1. Campurkan tepung terigu protein tinggi, gula pasir, dan ragi dalam wadah. Aduk hingga semua bahan kering tercampur rata.
2. Tuangkan air dingin sedikit demi sedikit sambil mengaduk adonan hingga mulai menyatu.
3. Tambahkan garam dan olive oil, lalu uleni sampai adonan lebih halus dan elastis.
4. Tutup wadah menggunakan kain bersih atau plastic wrap. Diamkan adonan selama satu jam hingga mengembang.
5. Setelah mengembang, kempiskan adonan secara perlahan, kemudian pindahkan ke permukaan yang sudah ditaburi sedikit tepung.
6. Pipihkan adonan dan bentuk menjadi bulat menyerupai pizza. Sesuaikan ketebalannya dengan tekstur yang diinginkan.
7. Oleskan saus pizza di atas permukaan adonan, lalu tambahkan keju dan topping sesuai selera. Kamu bisa menggunakan kombinasi sosis, jamur, paprika, atau bahan lain yang tersedia di rumah.
8. Panaskan oven terlebih dahulu hingga mencapai suhu 200 derajat Celsius. Panggang pizza selama 15–20 menit atau hingga adonan matang dan bagian atasnya terlihat kecokelatan.
9. Keluarkan pizza dari oven, diamkan sebentar agar tidak terlalu panas, lalu potong dan sajikan.
Pizza rumahan ini bisa menjadi pilihan camilan untuk menemani waktu bersantai saat weekend. Kamu tidak perlu menyiapkan banyak bahan atau pergi keluar rumah untuk menikmati pizza hangat dengan topping favorit.
Supaya lebih seru, kamu juga bisa mengajak keluarga atau teman untuk membuat pizza bersama. Siapkan beberapa pilihan topping, lalu biarkan setiap orang meracik pizzanya sendiri. Setelah matang, tinggal siapkan minuman favorit, putar film pilihan, dan nikmati waktu santai di rumah.
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