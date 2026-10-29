Resep Pizza Rumahan Tanpa Ribet, Cocok untuk Teman Nonton Film saat Weekend

Bahan

150 gram tepung terigu protein tinggi

7 gram gula pasir

2 gram ragi

100 ml air dingin

1/4 sdt garam

1 sdm olive oil

Saus pizza secukupnya

Topping sesuai selera, seperti keju, sosis, jamur, atau paprika



Cara Pembuatan

1. Campurkan tepung terigu protein tinggi, gula pasir, dan ragi dalam wadah. Aduk hingga semua bahan kering tercampur rata.

2. Tuangkan air dingin sedikit demi sedikit sambil mengaduk adonan hingga mulai menyatu.

3. Tambahkan garam dan olive oil, lalu uleni sampai adonan lebih halus dan elastis.

4. Tutup wadah menggunakan kain bersih atau plastic wrap. Diamkan adonan selama satu jam hingga mengembang.

5. Setelah mengembang, kempiskan adonan secara perlahan, kemudian pindahkan ke permukaan yang sudah ditaburi sedikit tepung.

6. Pipihkan adonan dan bentuk menjadi bulat menyerupai pizza. Sesuaikan ketebalannya dengan tekstur yang diinginkan.

7. Oleskan saus pizza di atas permukaan adonan, lalu tambahkan keju dan topping sesuai selera. Kamu bisa menggunakan kombinasi sosis, jamur, paprika, atau bahan lain yang tersedia di rumah.

8. Panaskan oven terlebih dahulu hingga mencapai suhu 200 derajat Celsius. Panggang pizza selama 15–20 menit atau hingga adonan matang dan bagian atasnya terlihat kecokelatan.

9. Keluarkan pizza dari oven, diamkan sebentar agar tidak terlalu panas, lalu potong dan sajikan.



Pizza rumahan ini bisa menjadi pilihan camilan untuk menemani waktu bersantai saat weekend. Kamu tidak perlu menyiapkan banyak bahan atau pergi keluar rumah untuk menikmati pizza hangat dengan topping favorit.



Supaya lebih seru, kamu juga bisa mengajak keluarga atau teman untuk membuat pizza bersama. Siapkan beberapa pilihan topping, lalu biarkan setiap orang meracik pizzanya sendiri. Setelah matang, tinggal siapkan minuman favorit, putar film pilihan, dan nikmati waktu santai di rumah.