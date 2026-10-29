Resep Telur Kecap Pedas Manis, Lauk Praktis yang Bikin Nambah Nasi

Potret telur kecap pedas manis dengan saus tiram, kecap, dan minyak wijen. (Sumber: instagram.com/@rogabriella_)
JawaPos.com - Telur berbagai hidangan lezat dengan bahan yang sederhana. Salah satunya telur kecap pedas manis yang memadukan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dalam satu sajian.
Menu ini cocok dijadikan lauk sehari-hari, terutama ketika ingin memasak sesuatu yang praktis tanpa perlu banyak bahan.
Resep telur kecap ini dibagikan oleh akun Instagram @rogabriella_. Bumbu yang digunakan terdiri dari bawang merah, bawang putih, kecap manis, saus sambal, serta saus tiram untuk memperkaya rasa.
Tambahan minyak wijen juga memberikan aroma khas yang membuat hidangan semakin menggugah selera.
Bahan
Telur secukupnya
Bawang merah secukupnya
Bawang putih secukupnya
1 sdm saus tiram
3 sdm kecap manis
2 sdm saus sambal
1 sdm minyak wijen
1 sdt garam
1/2 sdt lada
Penyedap rasa secukupnya
Air secukupnya
Cabai iris secukupnya
Daun bawang secukupnya
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Rebus telur hingga matang, kemudian kupas cangkangnya. Jika ingin tekstur yang lebih gurih, telur juga bisa digoreng sebentar hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan.
2. Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawang sesuai selera.
3. Panaskan sedikit minyak goreng di wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
4. Masukkan cabai iris, lalu tumis sebentar agar aromanya keluar.
5. Tambahkan saus tiram, kecap manis, saus sambal, minyak wijen, garam, lada, dan penyedap rasa. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
6. Tuangkan air secukupnya, kemudian aduk dan masak hingga bumbu mulai mendidih.
7. Masukkan telur yang sudah direbus atau digoreng. Aduk perlahan agar telur terbalut bumbu secara merata.
8. Masak hingga bumbu meresap dan kuah sedikit mengental. Koreksi rasa, lalu tambahkan daun bawang menjelang akhir proses memasak.
9. Angkat dan sajikan telur kecap pedas manis selagi hangat bersama nasi putih.
Telur kecap pedas manis ini bisa menjadi solusi untuk menu makan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Perpaduan kecap manis dan saus sambal menghasilkan rasa manis pedas, sedangkan saus tiram memberikan sentuhan gurih yang cocok dipadukan dengan telur.
Agar rasanya semakin nikmat, sesuaikan jumlah cabai dan saus sambal dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Sajikan bersama nasi putih hangat dan sayuran sebagai pelengkap untuk menu makan sehari-hari yang praktis.
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