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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.56 WIB

Catat! Ini Dia Rekomendasi 3 Tempat Makan Seafood di Jakarta yang Lezat dan Wajib Dicoba

3 Tempat Makan Seafood di Jakarta yang Enak./Instagram @bajakseafood - Image

3 Tempat Makan Seafood di Jakarta yang Enak./Instagram @bajakseafood

JawaPos.com – Seafood menjadi salah satu hidangan yang banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki cita rasa yang gurih dan dapat diolah menjadi beragam menu lezat.

Mulai dari cumi-cumi, udang, kerang hingga ikan, aneka laut tersebut dapat dimasak dengan berbagai bumbu lezat, seperti saus asam manis, lada hitam hingga saus padang.

Di Jakarta sendiri terdapat banyak tempat makan seafood yang menawarkan beragam pilihan menu dengan cita rasa yang menggugah selera.

Bagi pecinta seafood yang sedang mencari tempat makan lezat di Jakarta, berikut rekomendasi seafood di Jakarta yang wajib kamu kunjungi bersama keluarga, teman, maupun pasangan.

1.       Aneka Seafood 38

Aneka Seafood 38 ini merupakan salah satu tempat makan seafood yang terkenal karena menawarkan aneka macam hidangan laut yang enak dan segar. Tempat ini juga memiliki suasana yang nyaman, tak heran banyak yang mengunjungi tempat makan ini.

Dilansir dari akun Instagram @anekaseafood38, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti  cumi goreng tepung, cumi goreng telur asin, udang goreng saus padang, udang tauco pete, ikan kerapu bunga, ikan kwe, kerang bambu, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga makanan di Aneka Seafood 38 dikenakan harga berkisar Rp 40 ribuan dan tempat ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Danau Sunter Barat, No. A2, No. 6, Sunter Agung, Jakarta Utara.

2.       Bajak Seafood

Berlokasi di Jl. Kedoya Pesing, No. 8, Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bajak Seafood ini bisa menjadi pilihan tempat makan yang menawarkan menu seafood yang enak dengan bumbu yang menggugah selera.

Editor: Hanny Suwindari
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