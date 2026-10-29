Street Food Halal Khas Singkawang, Ada Choi Pan Sampai Kicipan Abun dengan Daun Cangkok Manis

JawaPos.com - Singkawang merupakan kota yang memiliki beragam daya tarik. Mulai dari kekayaan budaya sampai aneka kuliner khasnya.

Perpaduan budaya Tionghoa dan Melayu turut mewarnai perkembangan kuliner khas Singkawang.

Hidangan dengan cita rasa otentik juga bisa anda temukan dari aneka street food halal yang tidak kalah menarik untuk dicoba.

Berkunjung ke Singkawang rasanya kurang lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner khasnya. Mulai dari choipan dengan isian bengkuang, ebi, dan kucai, sampai rujak Singkawang dengan racikan bumbu khas yang berbeda dari rujak kebanyakan.

Perpaduan budaya tionghoa-melayu ini yang kemudian menjadi salah satu unsur yang memperkaya ragam kuliner Singkawang.

Melansir informasi dar kanal YouTube @SkwFoodie berikut kuliner halal di Singkawang yang bisa menjadi pilihan saat berkunjung. Anda tidak perlu khawatir mencari makanan halal karena terdapat banyak street food yang dapat anda jelajahi di kota ini.

Choi Pan

Tho Ce Choi Pan merupakan kedai yang menawarkan choipan halal di Jl. Budi Utomo, kawasan tradisional marga cahyo tjhia. Di sini anda dapat menikmati choipan dengan beragam isian seperti bengkuang, kucai, dan rebung. Satu buah choipan dibanderol dengan harga Rp 2.500.

Choipan semakin nikmat saat disantap bersama sambal cabai dan perasan jeruk nipis. Selain choipan, kedai ini juga menyediakan enka hidangan khas singkawang seperti sop ikan teri, lumpia bengkuang, ebi talam, dan juga bongko.

Bakmi Kering Haji Aman

Saat anda berkunjung ke Singkawang, jangan lupa mampir ke Bakmi Kering Haji Aman. lokasinya berada di Jl. A Yani Singkawang. Bakmi Singkawang memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya berbeda dari bakmi pada umumnya.