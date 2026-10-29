Menjelajah Kuliner Legendaris di Tebet, Ada Soto Betawi Langganan Sampai Warteg yang Buka 24 Jam

JawaPos.com - Saat berkunjung ke Tebet, sempatkan waktu sejenak untuk menjelajahi kuliner legendaris yang telah menjadi langganan warga lokal setempat.

Menariknya, makanan yang meninggalkan kesan mendalam tidak selalu berupa hidangan unik dan kekinian.

Terkadang, justru comfort food dengan cita rasa yang familiar di lidah yang menjadi pilihan favorit untuk dinikmati berkali-kali.

Sejumlah tempat makan di kawasan Tebet bahkan telah berdiri selama puluhan tahun dan tetap mempertahankan cita rasa khas sampai sekarang.

Dengan menu yang beragam, harga yang terjangkau, serta porsi yang sepadan, tempat-tempat makan ini bisa menjadi tujuan kuliner di Tebet.

Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj berikut deretan kuliner legendaris yang bisa anda temukan di Tebet.

Soto Betawi Haji Husein

Soto Betawi Haji Husein merupakan salah satu kuliner legendaris yang patut dicoba saat melewati Tebet. Beeralamat di Jl. Padang Panjang No. 6C Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Soto Betawi Haji Husein sudah berdiri sejak tahun 1988.

Tempat makan ini selalu ramai oleh pengunjung berkat cita rasa yang tidak pernah berubah sejak dulu. Ciri khasnya terletak pada kuah santannya yang kental dan kaya rempah, dengan perpaduan rasa gurih serta tekstur creamy dari santan dan susu, disertai dengan sedikit sentuhan manis. Seporsi soto betawi dan nasi di tempat ini dibanderol dengan harga Rp 43.000.

Bakso dan Mie Ayam Yunus

Kuliner legendaris Tebet terasa kurang tanpa mie ayam. Salah satu tempat mie ayam terkenal di Tebet adalah mie ayam Yunus yang berada di Jl. Tebet Barat Dalam VIII D, Tebet Barat, Kecamatan Tebet.