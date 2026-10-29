8 Rekomendasi Cafe Enak di Tebet, Adai Western Food Sampai Dessert Bowl yang Menyegarkan

Ilustrasi dessert ice cream/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Bagi pecinta kuliner, menyantap hidangan bukan sekedar sekedar aktivitas mengisi perut.
Ada pengalaman yang dicari dari setiap suapan. Mulai dari suasana tempat, cita rasa otentik, desain interior yang unik, sampai penyajian makanan yang menggugah selera.
Jika anda sedang berada di kawasan Tebet, dan ingin mencari tempat makan yang nyaman sekaligus estetik, ada sejumlah kafe yang bisa masuk daftar kunjungan anda.
Pilihan menunya juga beragam, mulai dari masakan khas nusantara, western food, aneka dessert, kopi,sampai pastry yang lezat.
Sehingga, anda bisa menyesuaikan pilihan tempat makan berdasarkan preferensi dan selera anda.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari kanal YouTube @10bestid pada (25/10) berikut sejumlah cafe enak di sekitaran Tebet.
Sleepless Owl
Sleepless owl berada di Jl. Tebet Utara Dalam No. 27, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Cafe ini buka mulai pukul 10.00-02.00. Sehingga bisa menjadi pilihan bagi anda yang sedang carvings saat malam hari. Pilihan menu makanan dan minumannya juga beragama dengan harga berkisar Rp 20.000-Rp 50.000.
Journey Cafe
Journey cafe terletak di Kl. KH. Abdullah Syafei No. 78, Bukit Duri, Tebet. Di sini menawarkan berbagai pilihan menu mulai dari aneka kopi, menu sarapan, sampai chicken cordon bleu, serta dessert yang menyegarkan. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 20.000. Cafe ini buka setiap hari mulai dari pukul 10.00-00.0, cocok sebagai tempat sarapan, sampai makan malam.
Baca Juga:Berburu Street Food di Tebet, Ada Sate Taichan Sampai Vietnamese Egg Coffee yang Bikin Penasaran
Comik Cafe
Comic Cafe menawarkan pengalaman kuliner dengan konsep interior bertema komik. Nuansa tersebut terlihat dari hiasan, pajangan, dan ornamen dinding nya. Tempat ini terdapat di Jl. Tebet Raya No. 53, Tebet Timur, Kecamatan Tebet. Comic cafe buka mulai pukul 08.00-23.00. Pilihan makanannya beragam mulai dari masakan Indonesia sampai western food, seperti nasi goreng, tahu krispi, dan juga steak.
Big Ben
Big Ben beralamat di Jl. Tebet Barat IX No. 1A, Tebet Barat, Kecamatan Tebet. Cafe ini mengusung konsep industrial modern. Disini anda dapat menikmati berbagai varian kopi, matcha, dan juga hidangan yang lezat. Harga menunya juga relatif terjangkau, yakni di bawah Rp 50.000.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022