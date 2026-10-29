8 Rekomendasi Cafe Enak di Tebet, Adai Western Food Sampai Dessert Bowl yang Menyegarkan

JawaPos.com - Bagi pecinta kuliner, menyantap hidangan bukan sekedar sekedar aktivitas mengisi perut.

Ada pengalaman yang dicari dari setiap suapan. Mulai dari suasana tempat, cita rasa otentik, desain interior yang unik, sampai penyajian makanan yang menggugah selera.

Jika anda sedang berada di kawasan Tebet, dan ingin mencari tempat makan yang nyaman sekaligus estetik, ada sejumlah kafe yang bisa masuk daftar kunjungan anda.

Pilihan menunya juga beragam, mulai dari masakan khas nusantara, western food, aneka dessert, kopi,sampai pastry yang lezat.

Sehingga, anda bisa menyesuaikan pilihan tempat makan berdasarkan preferensi dan selera anda.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari kanal YouTube @10bestid pada (25/10) berikut sejumlah cafe enak di sekitaran Tebet.

Sleepless Owl

Sleepless owl berada di Jl. Tebet Utara Dalam No. 27, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Cafe ini buka mulai pukul 10.00-02.00. Sehingga bisa menjadi pilihan bagi anda yang sedang carvings saat malam hari. Pilihan menu makanan dan minumannya juga beragama dengan harga berkisar Rp 20.000-Rp 50.000.

Journey Cafe

Journey cafe terletak di Kl. KH. Abdullah Syafei No. 78, Bukit Duri, Tebet. Di sini menawarkan berbagai pilihan menu mulai dari aneka kopi, menu sarapan, sampai chicken cordon bleu, serta dessert yang menyegarkan. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 20.000. Cafe ini buka setiap hari mulai dari pukul 10.00-00.0, cocok sebagai tempat sarapan, sampai makan malam.

Comik Cafe

Comic Cafe menawarkan pengalaman kuliner dengan konsep interior bertema komik. Nuansa tersebut terlihat dari hiasan, pajangan, dan ornamen dinding nya. Tempat ini terdapat di Jl. Tebet Raya No. 53, Tebet Timur, Kecamatan Tebet. Comic cafe buka mulai pukul 08.00-23.00. Pilihan makanannya beragam mulai dari masakan Indonesia sampai western food, seperti nasi goreng, tahu krispi, dan juga steak.

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