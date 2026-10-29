Berburu Street Food di Tebet, Ada Sate Taichan Sampai Vietnamese Egg Coffee yang Bikin Penasaran

JawaPos.com - Kawasan Tebet menyimpan beragam cerita kuliner yang menarik untuk dijelajahi.

Mulai dari kawasan food court, kafe estetik, tempat makan legendaris, sampai deretan kuliner hidden gem yang belum diketahui banyak orang.

Daya tarik kuliner hidden gem di Tebet terletak pada lokasinya yang berada di dalam gang atau sudut permukiman.

Meskipun tidak banyak disebut, sejumlah tempat makan ini justru menjadi langgan warga sekitar sampai para pecinta kuliner sejati.

Rasanya, menjelajahi kuliner Tebet belum lengkap tanpa mencoba beberapa tempat makan hidden gem berikut ini. Seperti yang dikutip dari kanal YouTube @10bestid pada (25/10) berikut lima kuliner kuliner hidden gem di Tebet yang menarik untuk dicoba.

Warung Mebo

Warung Mebo menjadi kuliner hidden gem yang wajib anda coba saat berkunjung ke Tebet. Meskipun lokasinya terletak di antara gang-gang sempit, warung ini menawarkan cita rasa masakan yang tidak kalah dengan restoran ternama.

Pilihan menunya cukup beragam, mulai dari mangut lele sampai nasi goreng kecombrang. Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari Rp 20.000. Sehingga cocok dijadikan sebagai menu makan siang.

Sate Taichan Yoyo

Sate taichan yoyo terletak di pinggir jalan. Meski demikian, sate taichan yoyo sebenarnya mudah dikenal dari kepulan asap dan antrian pembeli yang kerap terlihat.

Tempat ini memiliki potongan ayam yang besar dan tabal. Di sini anda dapat memesan varian sate taichan original, kulit, atau goreng. Seporsi sate taichan dibanderol mulai dari harga Rp 20.000. Lokasinya berada di Jl. Tebet Barat Raya No. 52 Tebet.

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