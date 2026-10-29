Cari Tempat Nongkrong yang Buka Sampai Pagi? InI Dia Rekomendasi 3 Cafe yang Bisa Dikunjungi

3 Tempat Makan di Tebet yang Comfort Food. (Instagram @dapur.bandha)
JawaPos.com – Tebet merupakan salah satu kawasan di Jakarta Selatan yang dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki beragam tempat kuliner dan tempat nongkrong.
Tak hanya menawarkan aneka makanan yang lezat, kawasan ini juga memiliki sejumlah cafe yang cocok untuk berkumpul bersama dengan teman hingga larut malam.
Di kawasan ini terdapat beberapa cafe yang bisa jadi pilihan kamu untuk menghabiskan waktu setelah pulang kerja maupun mengonrol bersama dengan teman. Berikut rekomendasi tiga tempat nongkrong di Tebet yang buka sampai pagi.
1. The Tables Tebet
The Tables Tebet merupakan tempat nongkrong yang menawarkan suasana nyaman dengan desain interior bergaya modern. Interiornya dirancang dengan dekorasi yang stylish, sheingga cocok dijadikan tempat berkumpul bersama dengan teman maupun pasangan.
Dilansir dari akun Instagram @thetables.jkt, tempat ini memiliki banyak menu minuman, mulai dari coffee hingga non coffee, seperti triple peach americano, americano, coffee latte, pandan latte, butterscotch, lychee tea, lemon tea, oreo shake, milky taro, dan menu minuman lainnya.
Terdapat juga menu makanan di The Tables Tebet, seperti taichan, beef loaded fries, dimsum mentai, siomay dimsum, dan menu makanan lainnya.
Untuk harga minuman dikenakan harga mulai dari Rp 27 ribu dan untuk makanan dikenakan harga mulai dari Rp 26 ribu.
Tempat nongkrong di The Tables Tebet ini buka setiap hari Senin hingga Minggu mulai dari pukul 11.00 WIB hingga 03.00 WIB dan tempat ini berlokasi di Jl. Manggarai Selatan I, No. 25, RT.11/RW. 1, Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan.
2. UNITE Coffee & Social Space
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