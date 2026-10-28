Cari Tempat Makan di Tebet? Ini 10 Rekomendasi Kuliner Enak untuk Makan Siang Bersama

Ilustrasi iga bakar madu/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Tebet, menjadi salah satu kawasan kuliner yang patut untuk dikunjungi di Jakarta.
Kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri karena dikenal sebagai tempat hangout, memiliki ruang terbuka hijau, serta menjadi salah satu jalur yang ramai dilalui oleh pekerja.
Tidak hanya itu, kuliner di kawasan Tebet masih terbilang hidden gem dan layak untuk dieksplor. Termasuk berbagai tempat makan yang cocok untuk menjadi destinasi makan siang, sebagaimana yang dikutip dari kanal YouTube @10bestid pada (21/10).
Jika anda dan rombongan sedang melewati kawasan Tebet dan mencari tempat makan yang luas dengan hidangan yang lezat, maka 10 rekomendasi tempat makan di Tebet ini bisa jadi pilihannya.
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Seeng Nini
Seeng Nini beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 61, Tebet Timur. Tempat ini merupakan restoran khas Sunda yang menyajikan berbagai masakan yang lezat. Menu andalannya adalah ngaliwet ngariung. Seporsi ngaliwet ngariung terdiri dari nasi liwet, bebek goreng, ikan asin, lalapan, kerupuk, dan sambal.
Smarapura tradisional resto
Smarapura traditional resto mengusung konsep tradisional ala Bali. beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 43, tempat ini memiliki sejumlah menu andalan yang wajib anda pesan.
Diantaranya seperti ayam betutu, ayam bakar sambal matah, nasi campur, sate lilit, dan udang jimbaran. Restoran ini menjadi favorit karena menggunakan rempah-rempah otentik.
Sambel Hejo Sambel Dadak
Sambal Hejo Sambal Dadak terletak di Jl. Tebet Timur Dalam No. 34, Tebet Timur. Restoran ini menyediakan ragam masakan khas sunda. Anda bisa menemukan ayam goreng basah spesial yang disajikan lengkap bersama nasi dan sambal.
SHSD menggunakan ayam kampung dengan rempah-rempah yang meresap sempurna. Selain itu, di sini juga menyediakan menu nasi liwet sambal merah gada, gurame cobek, sampai plecing kangkung hot plate.
Ayam kremes keraton
Ayam kremes kraton berlokasi di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 34, Tebet Barat. Restoran ini mengusung tema tempat makan keluarga dengan ornamen khas Jawa. menu yang wajib anda coba saat berkunjung adalah ayam goreng kalasan dengan sambal bawang.
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