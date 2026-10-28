Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.04 WIB

Cocok buat Akhir Bulan, Resep Sambal Tempe Goang Gurih dengan Bahan Sederhana

Resep Sambal Tempe Goang Khas Sunda yang Enak dan Ekonomis. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Sambal Tempe Goang Khas Sunda yang Enak dan Ekonomis. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Ingin menyajikan lauk sederhana yang menggugah selera tanpa mengeluarkan banyak biaya? Sambal tempe goang khas Sunda bisa menjadi pilihan untuk menu makan sehari-hari. Perpaduan tempe yang gurih dengan sambal bercita rasa pedas membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Sambal goang sendiri dikenal sebagai sambal khas Sunda yang mengandalkan cabai rawit sebagai bahan utama. Tambahan bawang putih, garam, dan bumbu lainnya menghasilkan rasa pedas yang khas. Ketika dipadukan dengan tempe goreng yang kemudian dihaluskan bersama sambal, hidangan sederhana ini terasa lebih mengenyangkan.

Selain cocok dijadikan lauk makan siang maupun malam, sambal tempe goang juga dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Tingkat kepedasannya pun bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sambal tempe goang khas Sunda yang praktis, ekonomis, dan cocok disajikan sebagai menu rumahan.

Bahan-Bahan Sambal Tempe Goang

Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak:

  • 200 gram tempe
  • 2 siung bawang putih
  • 25 gram cabai rawit merah
  • 45 gram cabai rawit hijau
  • 1,5 sendok teh gula pasir
  • 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa
  • 1 sendok teh garam
  • 3–4 sendok makan minyak panas

Bahan pelengkap:

  • Nasi putih hangat
  • Kerupuk sesuai selera

Cara Membuat Sambal Tempe Goang Khas Sunda

1. Goreng tempe hingga matang

Potong tempe menjadi bagian kecil sesuai selera. Panaskan minyak, lalu goreng tempe sampai berwarna kuning kecokelatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.

2. Haluskan bawang putih dan bumbu

Masukkan bawang putih, garam, kaldu jamur, serta gula pasir ke dalam cobek. Ulek seluruh bahan sampai halus dan tercampur rata.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bikin Makan Makin Lahap, Ini Resep Sambal Matah Khas Bali yang Wajib Dicoba - Image
Kuliner

Bikin Makan Makin Lahap, Ini Resep Sambal Matah Khas Bali yang Wajib Dicoba

Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.51 WIB

Resep Opor Ayam Kuah Susu, Gurih dan Creamy Tanpa Santan - Image
Kuliner

Resep Opor Ayam Kuah Susu, Gurih dan Creamy Tanpa Santan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.30 WIB

Resep Nasi Goreng Chinese dengan Dry Sausage, Gurih dan Praktis - Image
Kuliner

Resep Nasi Goreng Chinese dengan Dry Sausage, Gurih dan Praktis

Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.20 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore