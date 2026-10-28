Cocok buat Akhir Bulan, Resep Sambal Tempe Goang Gurih dengan Bahan Sederhana

Resep Sambal Tempe Goang Khas Sunda yang Enak dan Ekonomis. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Ingin menyajikan lauk sederhana yang menggugah selera tanpa mengeluarkan banyak biaya? Sambal tempe goang khas Sunda bisa menjadi pilihan untuk menu makan sehari-hari. Perpaduan tempe yang gurih dengan sambal bercita rasa pedas membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.
Sambal goang sendiri dikenal sebagai sambal khas Sunda yang mengandalkan cabai rawit sebagai bahan utama. Tambahan bawang putih, garam, dan bumbu lainnya menghasilkan rasa pedas yang khas. Ketika dipadukan dengan tempe goreng yang kemudian dihaluskan bersama sambal, hidangan sederhana ini terasa lebih mengenyangkan.
Selain cocok dijadikan lauk makan siang maupun malam, sambal tempe goang juga dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Tingkat kepedasannya pun bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sambal tempe goang khas Sunda yang praktis, ekonomis, dan cocok disajikan sebagai menu rumahan.
Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak:
Bahan pelengkap:
1. Goreng tempe hingga matang
Potong tempe menjadi bagian kecil sesuai selera. Panaskan minyak, lalu goreng tempe sampai berwarna kuning kecokelatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
2. Haluskan bawang putih dan bumbu
Masukkan bawang putih, garam, kaldu jamur, serta gula pasir ke dalam cobek. Ulek seluruh bahan sampai halus dan tercampur rata.
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