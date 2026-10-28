Cocok buat Akhir Bulan, Resep Sambal Tempe Goang Gurih dengan Bahan Sederhana

JawaPos.com – Ingin menyajikan lauk sederhana yang menggugah selera tanpa mengeluarkan banyak biaya? Sambal tempe goang khas Sunda bisa menjadi pilihan untuk menu makan sehari-hari. Perpaduan tempe yang gurih dengan sambal bercita rasa pedas membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Sambal goang sendiri dikenal sebagai sambal khas Sunda yang mengandalkan cabai rawit sebagai bahan utama. Tambahan bawang putih, garam, dan bumbu lainnya menghasilkan rasa pedas yang khas. Ketika dipadukan dengan tempe goreng yang kemudian dihaluskan bersama sambal, hidangan sederhana ini terasa lebih mengenyangkan.

Selain cocok dijadikan lauk makan siang maupun malam, sambal tempe goang juga dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Tingkat kepedasannya pun bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sambal tempe goang khas Sunda yang praktis, ekonomis, dan cocok disajikan sebagai menu rumahan.

Bahan-Bahan Sambal Tempe Goang Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak:

200 gram tempe

2 siung bawang putih

25 gram cabai rawit merah

45 gram cabai rawit hijau

1,5 sendok teh gula pasir

1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa

1 sendok teh garam

3–4 sendok makan minyak panas Bahan pelengkap:

Nasi putih hangat

Kerupuk sesuai selera Cara Membuat Sambal Tempe Goang Khas Sunda 1. Goreng tempe hingga matang

Potong tempe menjadi bagian kecil sesuai selera. Panaskan minyak, lalu goreng tempe sampai berwarna kuning kecokelatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.

2. Haluskan bawang putih dan bumbu