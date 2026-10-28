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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.14 WIB

Anti Gagal! Resep Ayam Goreng Khas RM Padang yang Lezat dan Bikin Nambah Nasi

Resep Ayam Goreng Khas RM Padang yang Anti Gagal. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Ayam Goreng Khas RM Padang yang Anti Gagal. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Ayam goreng khas rumah makan Padang ini menjadi salah satu hidangan yang digemari banyak orang.

Hidangan ayam goreng khas rumah makan Padang ini banyak disukai orang, karena memiliki cita rasa yang gurih dengan aroma rempah yang kuat.

Perlu diketahui bahwa hidangan ayam goreng ini terasa semakin nikmat ketika disantap bersama dengan nasi putih hangat dan sambal.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Rabu (29/10), bagi kamu yang ingin membuat ayam goreng khas rumah makan Padang yang enak dan anti gagal, kamu dapat mengikuti resep ini.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan  cara untuk membuat ayam goreng khas rumah makan Padang yang bikin nambah nasi.

Bahan-bahan untuk membuat ayam goreng khas rumah makan Padang:

Bahan untuk marinasi:

·       2 ekor ayam pejantan utuh

Editor: Novia Tri Astuti
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