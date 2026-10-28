Anti Gagal! Resep Ayam Goreng Khas RM Padang yang Lezat dan Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com – Ayam goreng khas rumah makan Padang ini menjadi salah satu hidangan yang digemari banyak orang.

Hidangan ayam goreng khas rumah makan Padang ini banyak disukai orang, karena memiliki cita rasa yang gurih dengan aroma rempah yang kuat.

Perlu diketahui bahwa hidangan ayam goreng ini terasa semakin nikmat ketika disantap bersama dengan nasi putih hangat dan sambal.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Rabu (29/10), bagi kamu yang ingin membuat ayam goreng khas rumah makan Padang yang enak dan anti gagal, kamu dapat mengikuti resep ini.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat ayam goreng khas rumah makan Padang yang bikin nambah nasi.

Bahan-bahan untuk membuat ayam goreng khas rumah makan Padang:

Bahan untuk marinasi: