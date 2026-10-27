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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.36 WIB

Mudah Banget! Resep Tamagoyaki Khas Jepang yang Enak dan Lembut

Resep Tamagoyaki Khas Jepang yang Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Tamagoyaki Khas Jepang yang Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Telur merupakan salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satunya hidangan tamagoyaki, makanan khas Jepang berupa telur dadar gulung yang memiliki tekstur lembut dengan cita rasa gurih sedikit manis.

Tamagoyaki ini biasanya dibuat dengan cara masak telur yang sudah dibumbui, lalu gulung secara bertahap hingga membentuk beberapa lapisan.

Hidangan tamagoyaki ini sering dijadikan menu sarapa, bekal makan siang, maupun pelengkap hidangan.

Cara membuat tamagoyaki sangat mudah dan praktis, karena hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana saja yang dapat ditemukan di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (27/10), berikut ini  merupakan resep untuk membuat tamagoyaki khas Jepang yang enak dan lembut.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat tamagoyaki khas Jepang yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat tamagoyaki khas Jepang:

·       4 butir telur

Editor: Novia Tri Astuti
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