Resep Telur Kuah Tahu Jamur, Menu Praktis yang Gurih untuk Lauk Nasi

Namun, jika bosan dengan telur rebus atau telur dadar, kamu bisa mencoba kreasi telur kuah tahu jamur yang gurih dan praktis. Perpaduan telur, tahu putih, dan jamur shimeji menghasilkan hidangan berkuah yang cocok dijadikan lauk sehari-hari.



Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @krisbtr. Bumbunya cukup sederhana, mulai dari bawang putih, kecap asin, hingga saus tiram. Kuahnya yang gurih juga cocok disiramkan ke nasi putih hangat agar rasanya semakin nikmat.



Bahan

250 ml air

3 butir telur

Sedikit kecap asin untuk campuran telur

Lada secukupnya untuk campuran telur

100 gram jamur shimeji

1 kotak tahu putih

3 siung bawang putih

1 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

½ sdt lada bubuk

Daun bawang secukupnya

Cabai secukupnya



Cara Pembuatan

1. Pecahkan telur ke dalam mangkuk, lalu tambahkan sedikit kecap asin dan lada. Kocok hingga tercampur rata, kemudian sisihkan.

2. Potong tahu putih menjadi ukuran sesuai selera. Pisahkan jamur shimeji dari bonggolnya, lalu bersihkan. Cincang bawang putih dan iris daun bawang serta cabai.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang putih cincang hingga harum, kemudian masukkan jamur shimeji dan aduk hingga mulai layu.

4. Tuangkan 250 ml air ke dalam wajan. Tambahkan kecap asin, saus tiram, dan lada bubuk. Aduk hingga bumbu tercampur rata, lalu biarkan kuah mendidih.

5. Masukkan potongan tahu putih ke dalam kuah dan masak beberapa saat agar bumbu meresap. Aduk perlahan supaya tahu tidak mudah hancur.

6. Tuangkan telur yang sudah dikocok secara perlahan ke dalam kuah. Biarkan telur mulai mengeras sebelum diaduk agar terbentuk gumpalan telur yang lembut. Masak hingga telur matang sempurna.

7. Tambahkan irisan cabai dan daun bawang sesuai selera. Aduk sebentar, lalu koreksi rasa. Jika sudah pas, angkat dan sajikan selagi hangat.



Telur kuah tahu jamur ini bisa menjadi alternatif lauk sederhana saat ingin menyantap hidangan yang hangat dan berkuah. Telur memberikan tekstur lembut, tahu menambah variasi dalam setiap suapan, sedangkan jamur shimeji menghadirkan sensasi kenyal yang melengkapi hidangan.



Agar lebih nikmat, sajikan bersama nasi putih hangat dan siramkan kuahnya secukupnya. Perpaduan rasa gurih dari kecap asin dan saus tiram membuat menu ini cocok untuk makan siang maupun makan malam tanpa perlu menggunakan banyak bahan.