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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.40 WIB

Resep Oseng Teri Tomat Hijau Pedas, Lauk Sederhana yang Bikin Nambah Nasi

Potret oseng teri tomat hijau yang pedas dan gurih, cocok dijadikan lauk makan siang. (Sumber: instagram.com/@dindaa_manurung)

 
JawaPos.com - Ikan teri bisa diolah menjadi lauk sederhana dengan cita rasa yang menggugah selera. Salah satunya oseng teri tomat hijau yang memadukan rasa gurih ikan teri, pedasnya aneka cabai, dan sensasi asam segar dari tomat hijau. Hidangan ini cocok dijadikan pelengkap nasi putih hangat, terutama bagi pencinta lauk bercita rasa kuat.

Resep oseng teri tomat hijau ini dibagikan oleh akun Instagram @dindaa_manurung. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan, mulai dari teri Medan, bawang merah, bawang putih, hingga terasi yang menambah aroma khas. Proses memasaknya juga sederhana sehingga bisa menjadi inspirasi menu rumahan untuk makan siang maupun makan malam.

Bahan
150 gram teri Medan
12 siung bawang merah
10 siung bawang putih
2 buah tomat hijau ukuran sedang
7 buah cabai merah keriting
9 buah cabai rawit merah
1 sdm terasi
1/4 sdt garam
1 sdt garam
1/4 sdt kaldu jamur
Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan
1. Cuci teri Medan seperlunya, lalu tiriskan hingga cukup kering. Jika teri terasa sangat asin, rendam sebentar dengan air bersih sebelum ditiriskan.
2. Iris bawang merah, bawang putih, tomat hijau, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah sesuai selera.
3. Panaskan minyak goreng di wajan, kemudian goreng teri Medan hingga matang dan sedikit renyah. Angkat dan tiriskan.
4. Gunakan sedikit minyak untuk menumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
5. Masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Tumis hingga cabai mulai layu, kemudian tambahkan terasi dan aduk hingga aromanya keluar.
6. Masukkan irisan tomat hijau, lalu aduk dan masak hingga sedikit layu tetapi bentuknya masih terlihat.
7. Tambahkan teri Medan yang sudah digoreng, kemudian masukkan garam dan kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
8. Koreksi rasa sebelum mematikan api. Perhatikan tingkat keasinan karena teri Medan dan terasi biasanya sudah memiliki rasa asin.
9. Angkat oseng teri tomat hijau dan sajikan bersama nasi putih hangat.

Oseng teri tomat hijau bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk melengkapi menu makan sehari-hari. Perpaduan teri yang gurih, bumbu bawang yang harum, serta tomat hijau yang sedikit asam membuat rasanya tidak monoton. Tambahan cabai juga memberikan sensasi pedas yang cocok bagi pencinta masakan bercita rasa kuat.

Agar hasilnya semakin nikmat, goreng teri hingga cukup kering sebelum dicampurkan dengan bumbu. Kamu juga bisa menyesuaikan jumlah cabai rawit sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Sajikan secukupnya bersama nasi hangat dan sayuran agar menu rumahan terasa lebih lengkap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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