Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.02 WIB

Resep Potato Wedges Renyah, Camilan Kentang Gurih dengan Taburan Parmesan

Potret potato wedges renyah dan gurih yang cocok dijadikan camilan. (Sumber: instagram.com/@koh_aming) - Image

Potret potato wedges renyah dan gurih yang cocok dijadikan camilan. (Sumber: instagram.com/@koh_aming)

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Potato Wedges ala Restoran, Gurih Berempah dan Cocok untuk Teman Santai - Image
Kuliner

Resep Potato Wedges ala Restoran, Gurih Berempah dan Cocok untuk Teman Santai

Senin, 19 Oktober 2026 | 22.54 WIB

Resep Sayur Tahu Ala Warteg, Gurih Berkuah Santan dengan Telur Rebus - Image
Kuliner

Resep Sayur Tahu Ala Warteg, Gurih Berkuah Santan dengan Telur Rebus

Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.34 WIB

Murah Meriah! Resep Lodeh Timun yang Lezat dan Praktis - Image
Kuliner

Murah Meriah! Resep Lodeh Timun yang Lezat dan Praktis

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00.43 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore