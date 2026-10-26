8 Street Food Khas Pontianak yang Wajib Dicoba, Ada Choi Pan Sampai Es Kelapa Aneka Rasa

Ilustrasi kuliner Pontianak (YouTube @riasukmawijaya)
JawaPos.com - Pontianak memiliki beragam kuliner lezat yang menarik untuk Anda coba. Selain bakmi kepiting yang sudah legendaris, aneka street food khas Pontianak juga menawarkan cita rasa yang tidak kalah menggugah selera.
Saat menjelajahi kuliner di Pontianak, Anda bisa menemukan beragam hidangan, mulai dari choi pan, pisang goreng srikaya, kaloci, sampai es krim kelapa dengan penyajiannya yang unik.
Tidak hanya itu, masih banyak kuliner khas Pontianak lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Berbagai hidangan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin mencicipi makanan dengan cita rasa berbeda.
Melansir dari kanal YouTube @riasukmawijaya, berikut rekomendasi street food khas Pontianak yang lezat dan wajib masuk ke daftar kuliner Anda.
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1. Es Nona Sari Buah
Saat berkunjung ke Pontianak, Anda wajib untuk mampir ke Es Nona Sari Buah yang beralamat di Jl. Dr. Setiabudi No. 161. Seporsi Es Nona Sari Buah dibanderol dengan harga Rp14.000. Es Nona Sari Buah ini terdiri dari isian kacang merah, agar-agar, manisan pepaya, tape, dan kental manis. Perpaduan bahan-bahan tersebut menghadirkan sensasi segar yang cocok dinikmati saat menjelajah Pontianak. Isiannya yang beragam juga membuat sajian ini sangat menyegarkan.
2. Warung Nasi Etek
Saat Anda ingin makan siang atau mencicipi kuliner lengkap ala masakan rumahan, Warung Nasi Etek bisa menjadi pilihan Anda saat ke Pontianak. Warung ini menyediakan lauk pauk lengkap mulai dari ikan bakar, bakwan jagung, tempe goreng, dan ayam bakar.
3. Es Krim Angi
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