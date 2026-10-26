Efek Kelangkaan hingga Fomo jadi Faktor Psikologi Seseorang Tertarik Trik Menu Edisi Terbatas

JawaPos.com - Menu edisi terbatas kerap membuat konsumen ingin segera mencicipi sebelum kesempatan itu hilang. Bukan sekadar karena rasa atau tampilannya berbeda, menu yang hanya tersedia dalam waktu tertentu juga memicu efek psikologi kelangkaan (Scarcity Effect), rasa takut ketinggalan tren atau Fear Of Missing Out (FOMO), hingga keinginan untuk merasakan pengalaman yang belum tentu bisa diulang.

Strategi ini banyak digunakan dalam industri kuliner untuk menarik perhatian konsumen. Restoran atau kedai makanan biasanya menawarkan menu khusus dengan batas waktu tertentu, kombinasi rasa yang tidak biasa, atau kemasan yang berbeda dari produk reguler. Akibatnya, konsumen merasa perlu mengambil keputusan lebih cepat daripada ketika berhadapan dengan menu yang selalu tersedia.

Lantas, mengapa menu edisi terbatas bisa terasa lebih menarik? Ada sejumlah faktor psikologis yang memengaruhi cara konsumen memandang dan memutuskan pembelian.

1. Efek Kelangkaan Membuat Menu Terasa Lebih Istimewa

Salah satu alasan utama menu edisi terbatas menarik perhatian adalah efek kelangkaan. Ketika suatu produk hanya tersedia dalam jumlah sedikit atau pada periode tertentu, konsumen cenderung menganggapnya lebih bernilai dibandingkan produk yang mudah ditemukan kapan saja.

Dalam konteks kuliner, pengumuman seperti “hanya tersedia bulan ini” atau “selama persediaan masih ada” dapat mengubah cara konsumen memandang sebuah menu. Makanan yang sebelumnya tidak masuk daftar pilihan bisa terasa lebih menarik setelah diketahui bahwa kesempatan untuk mencobanya terbatas.

Namun, persepsi nilai tersebut tidak selalu berarti kualitas makanan lebih tinggi. Daya tariknya bisa muncul karena konsumen menilai kesempatan untuk mendapatkannya sebagai sesuatu yang langka.

Efek ini juga menjelaskan mengapa sebagian orang rela mengantre atau datang lebih awal demi mencoba menu tertentu. Mereka tidak hanya mengejar makanan, tetapi juga kesempatan yang mungkin tidak tersedia lagi pada kemudian hari.