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Nola Amalia Rosyada
Minggu, 25 Oktober 2026 | 19.30 WIB

Resep Bagel Homemade dengan Oven Tangkring, Kenyal dan Cocok untuk Sarapan

Potret bagel homemade dengan tepung terigu, ragi, dan brown sugar. (instagram.com/@dailylifeunni) - Image

Potret bagel homemade dengan tepung terigu, ragi, dan brown sugar. (instagram.com/@dailylifeunni)

JawaPos.com - Bagel merupakan roti berbentuk bulat dengan lubang di bagian tengah yang dikenal memiliki tekstur kenyal dan permukaan sedikit padat. Roti ini cocok dinikmati saat sarapan dengan berbagai isian, mulai dari krim keju, telur, hingga daging dan sayuran. Kabar baiknya, bagel juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan sederhana dan oven tangkring.

Resep bagel homemade ini dibagikan oleh akun Instagram @dailylifeunni. Proses pembuatannya meliputi pengulenan adonan, fermentasi, penyimpanan di chiller, hingga perebusan sebelum dipanggang. Tahap perebusan menjadi salah satu ciri khas pembuatan bagel yang membantu membentuk tekstur kulitnya.

Bahan
Adonan bagel:
300 gram tepung terigu protein sedang
170 gram air
1/2 sdm ragi
1 sdm brown sugar
1/2 sdt garam

Bahan perebus:
600 ml air atau sekitar 3 gelas
1 sdm brown sugar
1 sdm baking soda

Topping:
Sesuai selera, seperti biji wijen, keju, atau bumbu tabur

Cara Pembuatan
1. Masukkan tepung terigu protein sedang, air, ragi, brown sugar, dan garam ke dalam wadah. Campurkan seluruh bahan hingga menyatu dan tidak ada tepung kering yang tersisa.
2. Uleni adonan selama sekitar 8–10 menit hingga lebih halus dan elastis. Setelah itu, tutup adonan dan diamkan selama kurang lebih 30 menit.
3. Bagi adonan sesuai ukuran bagel yang diinginkan. Bentuk setiap bagian menjadi bulatan, lalu buat lubang di tengahnya hingga menyerupai cincin.
4. Susun bagel di dalam wadah tertutup, kemudian simpan di chiller selama 1-2 jam agar adonan beristirahat sebelum direbus.
5. Siapkan panci berisi 600 ml air, brown sugar, dan baking soda. Panaskan hingga mendidih, lalu kecilkan api agar air tetap dalam kondisi mendidih perlahan.
6. Masukkan bagel ke dalam air secara bertahap. Rebus sebentar pada setiap sisi, lalu angkat dan tiriskan. Hindari memasukkan terlalu banyak bagel sekaligus agar bentuknya tetap terjaga.
7. Susun bagel di atas loyang yang sudah dialasi kertas roti atau diolesi sedikit minyak. Tambahkan topping sesuai selera jika diinginkan.
8. Panggang menggunakan oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang selama sekitar 17-20 menit, sesuaikan dengan karakter oven yang digunakan.
9. Jika menggunakan oven tangkring, pindahkan atau putar posisi loyang di pertengahan waktu pemanggangan agar bagel matang lebih merata. Angkat setelah permukaannya berwarna kecokelatan dan bagian dalamnya matang.

Bagel homemade ini cocok dijadikan menu sarapan atau camilan yang bisa dikreasikan dengan berbagai isian. Kamu bisa menyantapnya dengan krim keju dan selai untuk rasa manis gurih, atau mengisinya dengan telur, keju, dan sayuran sebagai pilihan yang lebih mengenyangkan.

Supaya hasilnya lebih maksimal, perhatikan proses perebusan dan pemanggangan karena keduanya berpengaruh terhadap tekstur akhir bagel.
 
Setelah matang, biarkan bagel sedikit dingin sebelum dipotong agar bagian dalamnya tidak mudah hancur. Dengan bahan sederhana dan langkah yang cukup praktis, kamu bisa menikmati bagel buatan sendiri tanpa harus membelinya di toko roti.
Editor: Novia Tri Astuti
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