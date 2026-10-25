Resep Sayur Oyong Tahu Pedas Bersantan, Gurih dan Cocok untuk Lauk Nasi



JawaPos.com - Oyong biasanya diolah menjadi sayur bening dengan kuah ringan. Namun, sayuran ini juga bisa dimasak dengan tahu dan santan untuk menghasilkan hidangan berkuah yang lebih gurih. Perpaduan oyong yang lembut, tahu putih, dan bumbu cabai membuat menu rumahan ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi hangat.

Resep sayur oyong tahu ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Bumbu yang digunakan terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, dan tomat yang dihaluskan secara kasar. Penambahan santan juga memberikan tekstur kuah yang lebih creamy tanpa menghilangkan cita rasa sayur yang sederhana.

Bahan

5 buah tahu putih

3 buah oyong

500 ml air

65 ml santan

2 sdt garam

2 sdt kaldu jamur

1 sdt gula pasir

Lada bubuk secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Bumbu kasar:

6 siung bawang merah

5 siung bawang putih

2 butir kemiri

6 buah cabai merah keriting

3 buah cabai rawit merah

1 buah tomat

Cara Pembuatan

1. Kupas oyong, cuci hingga bersih, lalu potong berbentuk bulat atau sesuai selera. Potong tahu putih menjadi beberapa bagian agar mudah disantap.

2. Siapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan tomat. Haluskan secara kasar menggunakan ulekan atau alat penghalus.

3. Panaskan sedikit minyak goreng di dalam wajan. Tumis bumbu kasar hingga harum dan matang agar aroma rempahnya lebih keluar.

4. Tuangkan 500 ml air ke dalam wajan, kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata dengan kuah. Biarkan hingga mendidih.

5. Masukkan potongan tahu putih dan oyong. Aduk perlahan agar tahu tidak mudah hancur, lalu masak hingga oyong mulai empuk.

6. Tambahkan garam, kaldu jamur, gula pasir, dan lada bubuk. Aduk kembali, kemudian koreksi rasa sesuai selera.

7. Tuangkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan. Masak menggunakan api kecil hingga kuah kembali panas dan seluruh bahan matang. Hindari mendidihkan santan terlalu kuat agar kuah tetap menyatu.

8. Setelah rasa dan teksturnya sesuai, matikan api. Sajikan sayur oyong tahu selagi hangat bersama nasi putih.

Sayur oyong tahu pedas bersantan ini bisa menjadi pilihan ketika bosan dengan menu sayur bening yang biasa. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tahu yang lembut, sedangkan cabai dan tomat memberikan sensasi pedas serta sedikit rasa segar pada kuahnya.