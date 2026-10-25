Bikin Makan Makin Lahap, Ini Resep Sambal Udang Pete dengan Aroma Khas yang Menggoda

JawaPos.com – Sambal udang pete bisa menjadi pilihan lauk rumahan yang menggugah selera. Perpaduan udang bercita rasa gurih, pete dengan aroma khas, serta sambal pedas membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Selain memiliki rasa yang nikmat, menu ini juga cukup praktis untuk dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan, sedangkan proses memasaknya tidak membutuhkan teknik yang rumit.

Tingkat kepedasan sambal pun dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Bagi pencinta makanan pedas, tambahan cabai rawit bisa membuat rasanya semakin menggigit. Sementara itu, pete memberikan aroma dan tekstur khas yang membuat hidangan semakin istimewa.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal udang pete yang praktis dibuat di rumah dan cocok menjadi teman makan nasi hangat.

Bahan-bahan Sambal Udang Pete Berikut bahan yang perlu disiapkan sebelum mulai memasak:

500 gram udang

7 siung bawang merah

5 siung bawang putih

8 buah cabai merah besar yang sudah direbus

3 butir kemiri

Cabai rawit secukupnya

Pete secukupnya

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Sedikit air untuk menghaluskan bumbu Cara Membuat Sambal Udang Pete 1. Haluskan bumbu sambal

Masukkan cabai merah besar yang sudah direbus, bawang merah, bawang putih, dan kemiri ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, lalu haluskan hingga seluruh bahan tercampur dan teksturnya sesuai dengan selera. Sisihkan bumbu tersebut.

2. Goreng udang sebentar

Panaskan minyak dalam wajan atau panci. Masukkan udang yang sudah dibersihkan, kemudian goreng sebentar sekitar satu menit. Angkat udang dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.