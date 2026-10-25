Anti Ribet! Ini Resep Pentol Ayam Kriwil dengan Saus Pedas Gurih yang Menggoda

JawaPos.com – Pentol ayam kriwil bisa menjadi pilihan camilan lezat untuk dinikmati bersama keluarga. Memiliki tekstur kenyal, cita rasa gurih, serta bentuk permukaan yang tidak beraturan, jajanan ini menawarkan sensasi berbeda dari pentol pada umumnya. Selain bisa disajikan sebagai camilan, pentol ayam kriwil juga cocok dijadikan teman bersantai dengan tambahan saus pedas atau saus tomat. Menariknya, hidangan ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Ciri khas pentol ayam kriwil terletak pada bentuknya yang tidak sepenuhnya mulus. Adonan dibentuk dengan cara ditempelkan pada dinding mangkuk sehingga menghasilkan permukaan bergelombang yang menjadi daya tarik tersendiri. Isiannya pun bisa disesuaikan dengan selera, mulai dari potongan keju hingga cabai rawit untuk sensasi pedas. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan langkah membuat pentol ayam kriwil yang gurih dan kenyal untuk dicoba di rumah. Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak. Masukkan ayam giling ke dalam wadah, lalu tambahkan garam, kaldu sapi bubuk, penyedap rasa, gula pasir, dan merica. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan adonan terasa lengket. Tuangkan air es dan putih telur ke dalam adonan ayam. Masukkan pula bawang putih halus serta bawang merah goreng, kemudian aduk hingga merata. Setelah itu, tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu secara bertahap. Aduk kembali sampai seluruh bahan menyatu dan menghasilkan adonan yang dapat dibentuk. Didihkan air di dalam panci, kemudian kecilkan api agar air tidak bergolak terlalu kuat. Untuk mendapatkan bentuk kriwil, tempelkan adonan pada dinding mangkuk. Tambahkan potongan keju atau irisan cabai rawit di bagian tengah, kemudian tutup dengan adonan dan bentuk hingga menyerupai bola. Lakukan langkah yang sama sampai seluruh adonan habis. Masukkan pentol yang telah dibentuk ke dalam air panas. Rebus sampai pentol matang, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya, kukus pentol selama kurang lebih 10 menit agar teksturnya semakin mantap. Pastikan bagian dalam pentol, terutama yang berisi ayam, benar-benar matang sebelum disajikan.
Bahan-Bahan Pentol Ayam Kriwil
Bahan Isian
Bahan Saus
Cara Membuat Pentol Ayam Kriwil
1. Campurkan Daging Ayam dengan Bumbu
2. Tambahkan Bahan Cair dan Tepung
3. Bentuk Pentol dengan Isian
4. Rebus hingga Matang, Lalu Kukus
JawaPos.com – Pentol ayam kriwil bisa menjadi pilihan camilan lezat untuk dinikmati bersama keluarga. Memiliki tekstur kenyal, cita rasa gurih, serta bentuk permukaan yang tidak beraturan, jajanan ini menawarkan sensasi berbeda dari pentol pada umumnya.
Selain bisa disajikan sebagai camilan, pentol ayam kriwil juga cocok dijadikan teman bersantai dengan tambahan saus pedas atau saus tomat. Menariknya, hidangan ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.
Ciri khas pentol ayam kriwil terletak pada bentuknya yang tidak sepenuhnya mulus. Adonan dibentuk dengan cara ditempelkan pada dinding mangkuk sehingga menghasilkan permukaan bergelombang yang menjadi daya tarik tersendiri. Isiannya pun bisa disesuaikan dengan selera, mulai dari potongan keju hingga cabai rawit untuk sensasi pedas.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan langkah membuat pentol ayam kriwil yang gurih dan kenyal untuk dicoba di rumah.
Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak.
Masukkan ayam giling ke dalam wadah, lalu tambahkan garam, kaldu sapi bubuk, penyedap rasa, gula pasir, dan merica. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan adonan terasa lengket.
Tuangkan air es dan putih telur ke dalam adonan ayam. Masukkan pula bawang putih halus serta bawang merah goreng, kemudian aduk hingga merata.
Setelah itu, tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu secara bertahap. Aduk kembali sampai seluruh bahan menyatu dan menghasilkan adonan yang dapat dibentuk.
Didihkan air di dalam panci, kemudian kecilkan api agar air tidak bergolak terlalu kuat.
Untuk mendapatkan bentuk kriwil, tempelkan adonan pada dinding mangkuk. Tambahkan potongan keju atau irisan cabai rawit di bagian tengah, kemudian tutup dengan adonan dan bentuk hingga menyerupai bola.
Lakukan langkah yang sama sampai seluruh adonan habis.
Masukkan pentol yang telah dibentuk ke dalam air panas. Rebus sampai pentol matang, kemudian angkat dan tiriskan.
Selanjutnya, kukus pentol selama kurang lebih 10 menit agar teksturnya semakin mantap. Pastikan bagian dalam pentol, terutama yang berisi ayam, benar-benar matang sebelum disajikan.
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