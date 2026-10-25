Anti Ribet! Ini Resep Pentol Ayam Kriwil dengan Saus Pedas Gurih yang Menggoda

Resep Pentol Ayam Kriwil yang Enak dan Praktis JawaPos.com – Pentol ayam kriwil bisa menjadi pilihan camilan lezat untuk dinikmati bersama keluarga. Memiliki tekstur kenyal, cita rasa gurih, serta bentuk permukaan yang tidak beraturan, jajanan ini menawarkan sensasi berbeda dari pentol pada umumnya. Selain bisa disajikan sebagai camilan, pentol ayam kriwil juga cocok dijadikan teman bersantai dengan tambahan saus pedas atau saus tomat. Menariknya, hidangan ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Ciri khas pentol ayam kriwil terletak pada bentuknya yang tidak sepenuhnya mulus. Adonan dibentuk dengan cara ditempelkan pada dinding mangkuk sehingga menghasilkan permukaan bergelombang yang menjadi daya tarik tersendiri. Isiannya pun bisa disesuaikan dengan selera, mulai dari potongan keju hingga cabai rawit untuk sensasi pedas. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan langkah membuat pentol ayam kriwil yang gurih dan kenyal untuk dicoba di rumah. Baca Juga:Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama! Resep Cumi Pedas Praktis untuk Lauk Makan di Rumah Bahan-Bahan Pentol Ayam Kriwil Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak. 500 gram daging ayam giling bagian paha

1 sdm kaldu sapi bubuk

½ sdm garam

½ sdt penyedap rasa

4 sdt gula pasir

½ sdt merica

1 butir putih telur

1 sdm bawang putih halus

2 sdm bawang merah goreng

100 ml air es

200 gram tepung tapioka

40 gram tepung terigu protein sedang Bahan Isian Keju cheddar, potong berbentuk dadu

Cabai rawit merah, iris sesuai selera Bahan Saus 3 sdm saus tomat

3 sdm saus sambal

1 sdm bawang putih halus

100 ml air

2 sdt tepung terigu Cara Membuat Pentol Ayam Kriwil 1. Campurkan Daging Ayam dengan Bumbu Masukkan ayam giling ke dalam wadah, lalu tambahkan garam, kaldu sapi bubuk, penyedap rasa, gula pasir, dan merica. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan adonan terasa lengket. 2. Tambahkan Bahan Cair dan Tepung Tuangkan air es dan putih telur ke dalam adonan ayam. Masukkan pula bawang putih halus serta bawang merah goreng, kemudian aduk hingga merata. Setelah itu, tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu secara bertahap. Aduk kembali sampai seluruh bahan menyatu dan menghasilkan adonan yang dapat dibentuk. 3. Bentuk Pentol dengan Isian Didihkan air di dalam panci, kemudian kecilkan api agar air tidak bergolak terlalu kuat. Untuk mendapatkan bentuk kriwil, tempelkan adonan pada dinding mangkuk. Tambahkan potongan keju atau irisan cabai rawit di bagian tengah, kemudian tutup dengan adonan dan bentuk hingga menyerupai bola. Lakukan langkah yang sama sampai seluruh adonan habis. 4. Rebus hingga Matang, Lalu Kukus Masukkan pentol yang telah dibentuk ke dalam air panas. Rebus sampai pentol matang, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya, kukus pentol selama kurang lebih 10 menit agar teksturnya semakin mantap. Pastikan bagian dalam pentol, terutama yang berisi ayam, benar-benar matang sebelum disajikan.