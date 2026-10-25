Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 25 Oktober 2026 | 14.30 WIB

Anti Ribet! Ini Resep Pentol Ayam Kriwil dengan Saus Pedas Gurih yang Menggoda

Resep Pentol Ayam Kriwil yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Pentol ayam kriwil bisa menjadi pilihan camilan lezat untuk dinikmati bersama keluarga. Memiliki tekstur kenyal, cita rasa gurih, serta bentuk permukaan yang tidak beraturan, jajanan ini menawarkan sensasi berbeda dari pentol pada umumnya.

Selain bisa disajikan sebagai camilan, pentol ayam kriwil juga cocok dijadikan teman bersantai dengan tambahan saus pedas atau saus tomat. Menariknya, hidangan ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Ciri khas pentol ayam kriwil terletak pada bentuknya yang tidak sepenuhnya mulus. Adonan dibentuk dengan cara ditempelkan pada dinding mangkuk sehingga menghasilkan permukaan bergelombang yang menjadi daya tarik tersendiri. Isiannya pun bisa disesuaikan dengan selera, mulai dari potongan keju hingga cabai rawit untuk sensasi pedas.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan langkah membuat pentol ayam kriwil yang gurih dan kenyal untuk dicoba di rumah.

Bahan-Bahan Pentol Ayam Kriwil

Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak.

  • 500 gram daging ayam giling bagian paha
  • 1 sdm kaldu sapi bubuk
  • ½ sdm garam
  • ½ sdt penyedap rasa
  • 4 sdt gula pasir
  • ½ sdt merica
  • 1 butir putih telur
  • 1 sdm bawang putih halus
  • 2 sdm bawang merah goreng
  • 100 ml air es
  • 200 gram tepung tapioka
  • 40 gram tepung terigu protein sedang

Bahan Isian

  • Keju cheddar, potong berbentuk dadu
  • Cabai rawit merah, iris sesuai selera

Bahan Saus

  • 3 sdm saus tomat
  • 3 sdm saus sambal
  • 1 sdm bawang putih halus
  • 100 ml air
  • 2 sdt tepung terigu

Cara Membuat Pentol Ayam Kriwil

1. Campurkan Daging Ayam dengan Bumbu

Masukkan ayam giling ke dalam wadah, lalu tambahkan garam, kaldu sapi bubuk, penyedap rasa, gula pasir, dan merica. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan adonan terasa lengket.

2. Tambahkan Bahan Cair dan Tepung

Tuangkan air es dan putih telur ke dalam adonan ayam. Masukkan pula bawang putih halus serta bawang merah goreng, kemudian aduk hingga merata.

Setelah itu, tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu secara bertahap. Aduk kembali sampai seluruh bahan menyatu dan menghasilkan adonan yang dapat dibentuk.

3. Bentuk Pentol dengan Isian

Didihkan air di dalam panci, kemudian kecilkan api agar air tidak bergolak terlalu kuat.

Untuk mendapatkan bentuk kriwil, tempelkan adonan pada dinding mangkuk. Tambahkan potongan keju atau irisan cabai rawit di bagian tengah, kemudian tutup dengan adonan dan bentuk hingga menyerupai bola.

Lakukan langkah yang sama sampai seluruh adonan habis.

4. Rebus hingga Matang, Lalu Kukus

Masukkan pentol yang telah dibentuk ke dalam air panas. Rebus sampai pentol matang, kemudian angkat dan tiriskan.

Selanjutnya, kukus pentol selama kurang lebih 10 menit agar teksturnya semakin mantap. Pastikan bagian dalam pentol, terutama yang berisi ayam, benar-benar matang sebelum disajikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bikin Makan Makin Lahap, Ini Resep Sambal Udang Pete dengan Aroma Khas yang Menggoda - Image
Kuliner

Bikin Makan Makin Lahap, Ini Resep Sambal Udang Pete dengan Aroma Khas yang Menggoda

Minggu, 25 Oktober 2026 | 14.59 WIB

Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama! Resep Cumi Pedas Praktis untuk Lauk Makan di Rumah - Image
Kuliner

Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama! Resep Cumi Pedas Praktis untuk Lauk Makan di Rumah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 06.04 WIB

Resep Omelet Telur Jamur ala Hotel, Cocok untuk Sarapan Praktis dan Mengenyangkan - Image
Kuliner

Resep Omelet Telur Jamur ala Hotel, Cocok untuk Sarapan Praktis dan Mengenyangkan

Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.53 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore