Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama! Resep Cumi Pedas Praktis untuk Lauk Makan di Rumah

JawaPos.com – Cumi-cumi menjadi salah satu bahan makanan laut yang digemari karena dapat diolah menjadi beragam hidangan lezat. Mulai dari masakan berkuah hingga tumisan berbumbu kuat, seafood ini bisa menjadi pilihan menu untuk menemani makan bersama keluarga.

Salah satu olahan yang menarik untuk dicoba adalah cumi pedas dengan perpaduan bawang putih dan cabai rawit. Cita rasa gurih yang berpadu dengan sensasi pedas membuat hidangan ini cocok bagi pencinta makanan berbumbu tajam.

Selain menggugah selera, cara membuat cumi pedas juga cukup praktis dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Menu ini bisa disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama nasi putih hangat.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, resep cumi pedas ini menggunakan bahan sederhana dengan langkah memasak yang mudah diikuti. Berikut daftar bahan dan cara membuatnya.

Bahan-bahan Cumi Pedas 500 gram cumi

10 siung bawang putih

20 cabai rawit hijau

10 cabai rawit merah

½ sendok teh garam

½ sendok teh penyedap rasa

1 sendok teh baking soda

½ buah jeruk nipis Cara Membuat Cumi Pedas Bersihkan cumi. Cuci cumi hingga bersih, keluarkan bagian tinta dan isi perutnya sesuai kebutuhan, kemudian letakkan dalam wadah. Marinasi cumi. Tambahkan baking soda dan air perasan jeruk nipis. Aduk sampai tercampur rata, lalu diamkan selama 20–25 menit. Rebus cumi. Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan cumi dan masak hingga matang. Angkat, tiriskan, lalu sisihkan. Siapkan bumbu pedas. Haluskan bawang putih menggunakan chopper. Masukkan cabai rawit hijau dan cabai rawit merah, kemudian cincang kasar agar tekstur bumbu tetap terasa. Tumis bumbu. Panaskan minyak dalam wajan, lalu masukkan campuran bawang putih dan cabai. Tumis menggunakan api sedang sampai bumbu mengeluarkan aroma harum. Tambahkan penyedap. Masukkan garam dan penyedap rasa ke dalam tumisan. Aduk hingga bumbu tercampur secara merata. Masukkan cumi. Tambahkan cumi yang sudah direbus ke dalam wajan. Aduk dan tumis hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu pedas. Sajikan selagi hangat. Setelah bumbu merata, matikan api dan pindahkan cumi ke piring saji. Cumi pedas siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan cabai rawit merah dan hijau memberikan sensasi pedas yang kuat, sementara aroma bawang putih menambah cita rasa gurih pada hidangan.