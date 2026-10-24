Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama! Resep Cumi Pedas Praktis untuk Lauk Makan di Rumah

Resep Cumi Pedas Dower yang Enak dan Menggugah Selera Makan
JawaPos.com – Cumi-cumi menjadi salah satu bahan makanan laut yang digemari karena dapat diolah menjadi beragam hidangan lezat. Mulai dari masakan berkuah hingga tumisan berbumbu kuat, seafood ini bisa menjadi pilihan menu untuk menemani makan bersama keluarga.
Salah satu olahan yang menarik untuk dicoba adalah cumi pedas dengan perpaduan bawang putih dan cabai rawit. Cita rasa gurih yang berpadu dengan sensasi pedas membuat hidangan ini cocok bagi pencinta makanan berbumbu tajam.
Selain menggugah selera, cara membuat cumi pedas juga cukup praktis dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Menu ini bisa disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama nasi putih hangat.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, resep cumi pedas ini menggunakan bahan sederhana dengan langkah memasak yang mudah diikuti. Berikut daftar bahan dan cara membuatnya.
Cumi pedas siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan cabai rawit merah dan hijau memberikan sensasi pedas yang kuat, sementara aroma bawang putih menambah cita rasa gurih pada hidangan.
Resep ini bisa menjadi pilihan lauk rumahan bagi kamu yang menyukai makanan pedas dan ingin menyajikan menu seafood tanpa proses memasak yang terlalu rumit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022