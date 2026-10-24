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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.53 WIB

Resep Omelet Telur Jamur ala Hotel, Cocok untuk Sarapan Praktis dan Mengenyangkan

Resep Omelet Telur Jamur Ala Hotel yang Lembut

JawaPos.com – Omelet menjadi salah satu olahan telur yang praktis dan mudah dibuat untuk menu sarapan. Hidangan ini dibuat dari telur yang dikocok bersama bumbu, kemudian dimasak di atas wajan hingga menghasilkan tekstur yang lembut dan rasa yang lezat.

Agar cita rasanya semakin istimewa, omelet bisa dikombinasikan dengan berbagai bahan tambahan, seperti jamur, bawang bombai, dan keju. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan hidangan gurih yang cocok dinikmati bersama salad segar.

Menariknya, omelet telur jamur dengan tampilan ala hotel juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep omelet telur jamur yang lembut, gurih, dan menggugah selera.

Bahan-bahan Omelet Telur Jamur

  • 3–4 butir telur
  • 6 buah jamur champignon, iris tipis
  • ¼ buah bawang bombai, iris
  • 1–2 sendok makan mentega (opsional)
  • 1 sendok makan parsley cincang
  • 3 sendok makan keju mozzarella
  • 1 sendok makan keju parmesan
  • 1 sendok teh cabai bubuk
  • ¼ sendok teh garam
  • ¼ sendok teh merica
  • 1–2 sendok makan susu (opsional)
  • Sedikit minyak untuk memasak

Bahan Pelengkap Salad

  • 1 genggam daun rocket
  • 4 buah tomat ceri, potong-potong
  • 1 sendok makan balsamic vinegar
  • 2 sendok makan minyak zaitun
  • Garam secukupnya
  • Lada hitam secukupnya
  • Daun bawang chives, iris tipis

Cara Membuat Omelet Telur Jamur

  1. Tumis jamur dan bawang bombai. Panaskan sedikit minyak di wajan, lalu masukkan irisan jamur champignon. Tumis hingga kadar airnya berkurang dan permukaannya mulai mengering. Tambahkan bawang bombai, kemudian masak kembali hingga keduanya matang.
  2. Tambahkan bumbu. Beri garam dan merica sesuai selera. Masukkan mentega jika ingin menghasilkan aroma yang lebih harum dan rasa yang lebih gurih. Aduk hingga tercampur rata, lalu angkat dan sisihkan.
  3. Siapkan adonan telur. Pecahkan telur ke dalam mangkuk, kemudian kocok bersama susu hingga tercampur merata. Susu dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk memberikan tekstur yang lebih lembut.
  4. Masak telur di atas wajan. Panaskan sedikit minyak pada wajan antilengket. Setelah wajan panas, kecilkan api dan tuangkan adonan telur. Aduk perlahan ketika telur mulai mengental agar bagian yang masih cair dapat menyentuh permukaan wajan.
  5. Tambahkan isian dan keju. Saat telur masih setengah matang, letakkan tumisan jamur dan bawang bombai di bagian tengah. Tambahkan keju mozzarella, parmesan, parsley cincang, merica, serta cabai bubuk sesuai selera.
  6. Lipat omelet. Lipat kedua sisi telur untuk membungkus isian. Masak sebentar hingga bagian luar matang dan keju mulai meleleh. Balik omelet dengan hati-hati jika diperlukan agar matang merata tanpa membuat teksturnya kering.
  7. Buat salad pendamping. Rendam daun rocket dalam air dingin, kemudian tiriskan. Campurkan dengan tomat ceri, minyak zaitun, balsamic vinegar, garam, dan lada hitam. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.
  8. Sajikan omelet. Pindahkan omelet ke piring saji, lalu tambahkan salad segar dan irisan daun bawang chives sebagai pelengkap.

Omelet telur jamur ala hotel siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan telur yang lembut, jamur yang gurih, serta keju yang meleleh membuat hidangan ini cocok menjadi pilihan sarapan maupun menu santai bersama keluarga.

Dengan bahan sederhana dan langkah memasak yang mudah diikuti, kamu bisa menghadirkan sajian bergaya restoran tanpa harus keluar rumah.

 
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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