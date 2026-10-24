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Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.25 WIB

Resep Pekcamkee Ayam Kampung dan Nasi Hainan, Gurihnya Bikin Nagih

Potret peckamkee ayam kampung yang lengkap disajikkan dengan nasi Hainan dan saus siram. (instagram.com/@martinpraja) - Image

Potret peckamkee ayam kampung yang lengkap disajikkan dengan nasi Hainan dan saus siram. (instagram.com/@martinpraja)

JawaPos.com - Pekcamkee menjadi salah satu hidangan yang menarik untuk dicoba bagi pencinta olahan ayam. Menu ini memadukan ayam rebus yang lembut dengan nasi Hainan beraroma gurih serta saus siram yang memperkaya cita rasa. Menariknya, kaldu dari proses merebus ayam juga dimanfaatkan untuk memasak nasi sehingga rasanya semakin kaya.

Resep pekcamkee ini dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Bahan-bahannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ayam rebus, nasi Hainan, dan saus siram. Dengan bahan yang relatif sederhana, kamu bisa menyajikan hidangan ala Chinese food untuk menu makan bersama keluarga.

Bahan
Ayam rebus:
1 ekor ayam kampung
5 cm jahe, iris
8 siung bawang putih
1 batang daun bawang, potong besar
2 sdm garam

Nasi Hainan:
300 gram beras
400 ml kaldu rebusan ayam
2 sdm bawang putih goreng
1 sdt jahe cincang
1 sdt garam
1 sdm minyak wijen
1 sdt kecap asin
1 sdt MSG

Saus siram:
1 sdm kecap asin
1 sdm saus tiram
1 sdm minyak wijen
1/2 sdt cuka beras
100 ml kaldu rebusan ayam

Cara Pembuatan
1. Masukkan ayam kampung ke dalam panci berisi air, lalu tambahkan jahe iris, bawang putih, daun bawang, dan garam. Rebus hingga ayam matang sempurna dan dagingnya empuk.
2. Angkat ayam, kemudian sisihkan. Simpan kaldu rebusannya karena akan digunakan untuk memasak nasi Hainan dan membuat saus siram.
3. Untuk nasi Hainan, campurkan beras dengan bawang putih goreng dan jahe cincang. Aduk hingga bahan tercampur rata.
4. Tambahkan kaldu rebusan ayam, garam, MSG, minyak wijen, dan kecap asin. Masak menggunakan rice cooker atau metode memasak nasi yang biasa digunakan hingga matang. Sesuaikan jumlah kaldu dengan tekstur nasi yang diinginkan.
5. Siapkan saus siram dengan mencampurkan kecap asin, saus tiram, minyak wijen, cuka beras, dan kaldu ayam. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
6. Potong ayam rebus menjadi beberapa bagian agar mudah disajikan. Tata ayam bersama nasi Hainan di atas piring.
7. Siram ayam dengan saus yang sudah dibuat, lalu sajikan selagi hangat.

Pekcamkee ayam kampung cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam bersama keluarga. Daging ayam yang gurih berpadu dengan nasi Hainan beraroma jahe, bawang putih, dan minyak wijen, sementara saus siram memberikan tambahan rasa yang membuat hidangan semakin nikmat.

Salah satu kunci kelezatan menu ini adalah penggunaan kaldu rebusan ayam untuk memasak nasi. Dengan begitu, kaldu tidak terbuang sia-sia dan cita rasa ayam tetap terasa dalam setiap suapan. Sajikan pekcamkee selagi hangat untuk menikmati perpaduan ayam rebus, nasi gurih, dan saus yang menggugah selera.

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Editor: Novia Tri Astuti
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