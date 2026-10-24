Resep Chicken Tofu Bumbu Hong Kong, Olahan Ayam dan Tahu dengan Saus Gurih

JawaPos.com - Bosan dengan olahan tahu yang hanya digoreng atau dimasak dengan bumbu sederhana? Kamu bisa mencoba chicken tofu bumbu Hong Kong yang memadukan potongan ayam, tahu, dan saus gurih. Hidangan ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan cara membuatnya cukup praktis.

Resep chicken tofu bumbu Hong Kong ini dibagikan oleh akun Instagram @niearach_. Perpaduan dada ayam fillet dan tahu menghasilkan hidangan dengan tekstur yang beragam. Ayam memberikan rasa gurih, sedangkan tahu menyerap saus sehingga setiap potongannya terasa lebih berbumbu.

Sausnya dibuat dari bawang putih, saus tiram, kecap Inggris, kecap ikan, kecap asin, dan saus tomat. Kombinasi bahan tersebut menghasilkan cita rasa gurih dengan sedikit sentuhan manis dan asam. Sementara itu, tepung maizena membantu melapisi ayam sekaligus membuat saus lebih kental ketika dimasak.

Chicken tofu ini juga bisa menjadi pilihan ketika ingin mengolah bahan sederhana menjadi lauk yang terasa berbeda. Sajikan bersama nasi putih hangat agar sausnya bisa dinikmati hingga suapan terakhir. Tambahan irisan daun bawang di akhir proses memasak memberikan aroma segar sekaligus mempercantik tampilan hidangan.

Bahan

100 gram dada ayam fillet

1 buah tahu ukuran besar

2 sendok teh tepung maizena

1/2 sendok teh lada bubuk

Bahan bumbu:

3 siung bawang putih, cincang

1 sendok teh kecap Inggris

1 bungkus saus tiram bubuk

200 ml air

1/2 sendok teh kecap ikan

1/2 sendok teh kecap asin

2 sendok makan saus tomat

1/2 sendok teh garam

1/2 sendok teh gula pasir

Daun bawang secukupnya, iris

Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan

1. Potong dada ayam fillet menjadi ukuran kecil sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah, lalu tambahkan tepung maizena dan lada bubuk. Aduk hingga ayam terlapisi secara merata.

2. Potong tahu ukuran besar menjadi beberapa bagian. Jika ingin tekstur yang lebih kokoh, goreng tahu sebentar hingga permukaannya berwarna keemasan, kemudian tiriskan.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang putih cincang hingga harum dan tidak gosong.

4. Masukkan potongan ayam, lalu masak sambil diaduk hingga bagian luarnya berubah warna dan ayam hampir matang.

5. Tambahkan air, kecap Inggris, saus tiram bubuk, kecap ikan, kecap asin, saus tomat, garam, dan gula pasir. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

6. Masukkan potongan tahu, kemudian aduk perlahan agar tahu tidak mudah hancur. Masak hingga ayam matang sempurna dan bumbu meresap ke dalam tahu.

7. Biarkan saus mendidih perlahan hingga sedikit mengental. Jika saus terlalu kental, tambahkan sedikit air. Koreksi rasa sesuai selera.

8. Masukkan irisan daun bawang menjelang akhir proses memasak. Aduk sebentar, lalu matikan api.

9. Angkat chicken tofu bumbu Hong Kong dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Chicken tofu bumbu Hong Kong bisa menjadi alternatif lauk rumahan yang sederhana tetapi tetap kaya rasa. Perpaduan ayam yang gurih, tahu yang lembut, dan saus berbumbu membuat hidangan ini cocok untuk menu sehari-hari bersama keluarga.

Agar hasilnya lebih nikmat, masak ayam hingga benar-benar matang dan aduk tahu secara perlahan supaya bentuknya tetap terjaga. Kamu juga bisa menyesuaikan kekentalan saus sesuai selera, baik lebih encer untuk disiram ke nasi maupun lebih kental agar bumbu melekat pada ayam dan tahu.