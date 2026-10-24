Resep Creamy Mushroom Chicken dengan Kentang Panggang, Menu ala Restoran yang Praktis

JawaPos.com - Ingin menikmati menu ala restoran tanpa harus keluar rumah? Creamy mushroom chicken dengan roasted potato wedges bisa menjadi pilihan untuk hidangan spesial yang tetap praktis dibuat sendiri. Perpaduan ayam yang juicy, saus jamur creamy, dan kentang panggang menghasilkan kombinasi rasa gurih dengan tekstur yang beragam.
Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @luvyfarentikaa. Salah satu kunci kelezatannya adalah penggunaan dry rub untuk membumbui ayam dan kentang sebelum dimasak. Tambahan butter, cooking cream, dan keju parmesan membuat sausnya terasa lebih kaya dan cocok disajikan bersama ayam serta kentang panggang.
Bahan
150 gram paha ayam fillet
100 gram kentang
Dry rub secukupnya untuk marinasi ayam dan kentang
2 sdm butter
200 ml cooking cream
Jamur secukupnya
Keju parmesan secukupnya
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Bersihkan paha ayam fillet, kemudian lumuri dengan dry rub hingga bumbu merata. Diamkan sebentar agar bumbu meresap.
2. Cuci kentang, lalu potong berbentuk wedges. Bumbui dengan dry rub secukupnya dan sedikit minyak agar kentang tidak terlalu kering saat dipanggang.
3. Panggang kentang hingga bagian luarnya kecokelatan dan bagian dalamnya empuk. Sesuaikan waktu dan suhu dengan alat yang digunakan.
4. Panaskan sedikit minyak atau butter di wajan. Masak paha ayam fillet hingga kedua sisinya kecokelatan dan bagian dalamnya matang sempurna. Pastikan suhu bagian terdalam ayam mencapai 74 derajat Celsius, lalu angkat dan sisihkan.
5. Gunakan wajan yang sama untuk melelehkan butter. Masukkan jamur yang sudah diiris, kemudian tumis hingga layu dan aromanya keluar.
6. Tuangkan cooking cream ke dalam wajan. Aduk perlahan hingga tercampur dengan butter dan jamur, lalu masak dengan api kecil sampai saus mengental sesuai selera.
7. Tambahkan keju parmesan secukupnya, kemudian aduk hingga larut. Koreksi rasa dan sesuaikan bumbu jika diperlukan.
8. Tata ayam yang sudah matang dan kentang panggang di atas piring. Siram ayam dengan creamy mushroom sauce, lalu sajikan selagi hangat.
Creamy mushroom chicken dengan roasted potato wedges cocok untuk makan siang, makan malam, atau hidangan spesial saat ingin mencoba menu berbeda di rumah. Saus jamur yang lembut melengkapi ayam berbumbu, sedangkan kentang panggang memberikan tekstur gurih di setiap suapan.
Agar tampilannya semakin menarik, sajikan bersama tomat ceri sebagai pelengkap segar. Dengan bahan yang relatif sederhana, kamu bisa menikmati hidangan bergaya restoran yang lezat tanpa perlu repot pergi ke luar rumah.
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