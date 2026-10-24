Resep Oseng Bakso Bawang Pedas Gurih, Lauk Praktis yang Bikin Nambah Nasi

Potret oseng bakso pedas gurih yang praktis dan enak. instagram.com/@hendrikpyong)
JawaPos.com - Oseng bakso bawang bisa menjadi pilihan lauk praktis bagi pencinta makanan pedas. Perpaduan bakso, bawang merah, bawang putih, dan aneka cabai menghasilkan cita rasa gurih, pedas, serta aroma yang menggugah selera. Tambahan telur orak-arik membuat hidangan ini semakin nikmat disantap bersama nasi putih hangat.
Resep oseng bakso bawang ini dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Bahan-bahannya cukup sederhana dan cara membuatnya tidak memerlukan banyak langkah. Kamu juga bisa menyesuaikan jumlah cabai sesuai selera agar tingkat kepedasannya pas.
Bahan
2 bungkus bakso
6 siung bawang putih
15 siung bawang merah
8 buah cabai keriting merah
6 buah cabai rawit merah
10 buah cabai rawit hijau
1 butir telur
Daun bawang secukupnya
Jeruk nipis secukupnya
Bumbu:
1 sdm saus tiram
8 gram terasi
1 sdt kaldu jamur
1 sdt gula
1 sdt lada putih
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Potong setiap bakso menjadi empat bagian agar lebih mudah tercampur dengan bumbu. Sisihkan terlebih dahulu.
2. Iris bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan daun bawang.
3. Panaskan minyak secukupnya di wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
4. Masukkan seluruh irisan cabai, kemudian tumis kembali sampai layu dan aromanya keluar.
5. Tambahkan potongan bakso, lalu aduk dan tumis hingga tercampur rata dengan bumbu.
6. Geser bakso ke salah satu sisi wajan, kemudian masukkan telur. Orak-arik hingga matang sebelum dicampur kembali dengan bakso.
7. Tambahkan saus tiram, terasi, kaldu jamur, gula, dan lada putih. Aduk sampai semua bahan terbalut bumbu secara merata.
8. Masukkan daun bawang, lalu aduk sebentar hingga layu. Koreksi rasa dan tambahkan perasan jeruk nipis sesuai selera.
9. Angkat oseng bakso bawang setelah matang dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Oseng bakso bawang ini cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam ketika ingin memasak sesuatu yang praktis. Rasa gurih dari bakso dan saus tiram berpadu dengan aroma bawang serta sensasi pedas dari aneka cabai.
Jika ingin rasa yang lebih ringan, kurangi jumlah cabai rawit sesuai selera. Sebaliknya, pencinta pedas bisa mempertahankan komposisi cabai dalam resep. Sajikan bersama nasi putih hangat agar bumbunya bisa dinikmati hingga suapan terakhir.
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