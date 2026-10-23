Tak Perlu Beli di Restoran, Ini Resep Salmon Mentai Rice yang Lezat dan Praktis

Resep Salmon Mentai Rice yang Enak dan Praktis./freepik.com
JawaPos.com – Salmon mentai rice menjadi salah satu hidangan bergaya Jepang yang populer di kalangan pencinta kuliner. Menu ini memadukan nasi berbumbu dengan potongan salmon, aneka topping, serta saus mentai yang memiliki cita rasa gurih, sedikit pedas, dan tekstur lembut.
Kombinasi bahan tersebut menghasilkan hidangan yang cocok dinikmati sebagai menu makan siang maupun makan malam. Kehadiran kani stick, nori, dan telur ikan juga memberikan variasi rasa sekaligus membuat tampilannya semakin menarik.
Jika ingin menikmati salmon mentai rice tanpa harus membelinya di restoran, kamu bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah. Bahan-bahannya dapat disiapkan secara bertahap, mulai dari nasi chirashi, topping salmon, hingga saus mentai yang menjadi ciri khas hidangan ini.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep salmon mentai rice lengkap dengan bahan dan cara membuatnya yang bisa kamu praktikkan di rumah.
1. Siapkan nasi chirashi
Masak beras hingga menjadi nasi. Sementara itu, campurkan cuka beras, gula, dashi powder, dan kecap asin dalam wadah, lalu aduk hingga tercampur rata.
Tuangkan campuran bumbu tersebut ke dalam nasi yang sudah matang. Aduk perlahan agar bumbu tersebar merata, kemudian tambahkan wortel tumis, jamur shiitake, dan inari sesuai selera.
2. Buat saus mentai
Siapkan mangkuk, lalu masukkan mayones, cuka beras, saus sambal, tobiko, cabai bubuk, dan bawang putih yang sudah dihaluskan.
Tambahkan sedikit gula dan garam sesuai selera. Aduk seluruh bahan sampai menghasilkan saus yang tercampur merata dan memiliki tekstur creamy.
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Jawa Pos
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