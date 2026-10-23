Risol Naik Kelas! Resep Creamy Beef Truffle dengan Saus Jamur yang Menggoda Selera

JawaPos.com – Risol merupakan salah satu camilan yang digemari masyarakat Indonesia. Biasanya, makanan ini diisi dengan aneka bahan, mulai dari sayuran, ragout ayam, hingga smoked beef. Namun, ada kreasi berbeda yang bisa dicoba untuk menghadirkan sensasi rasa yang lebih istimewa. Salah satunya adalah creamy beef truffle risol, perpaduan daging sapi giling yang gurih, saus creamy yang lembut, serta aroma truffle yang khas. Kombinasi bahan tersebut menghasilkan camilan dengan cita rasa premium yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun disajikan sebagai hidangan spesial. Tak hanya menarik untuk konsumsi pribadi, creamy beef truffle risol juga berpotensi menjadi ide bisnis kuliner. Rasanya yang unik dan tampilannya yang menggugah selera bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pencinta camilan modern. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep creamy beef truffle risol dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan. Proses pembuatannya meliputi persiapan kulit risol, pengolahan isian daging sapi, pembuatan saus truffle, hingga tahap pelapisan dan penggorengan. Cincang bawang bombai dan jamur kancing putih. Panaskan mentega di wajan, kemudian tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum. Masukkan daging sapi giling dan masak menggunakan api besar sampai matang dan aromanya keluar. Tambahkan jamur, thyme, mustard jika digunakan, garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan merica. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Tuangkan air dan masak sampai volumenya berkurang. Setelah itu, masukkan susu serta roux yang sudah dibuat dari campuran mentega dan tepung terigu. Aduk hingga isian mengental. Matikan api, tambahkan truffle oil, lalu aduk rata dan biarkan dingin. Campurkan tepung terigu, maizena, garam, telur, susu, dan air ke dalam wadah. Aduk perlahan hingga adonan tidak menggumpal. Tambahkan mentega cair, kemudian saring agar teksturnya lebih halus. Panaskan wajan khusus kulit risol dalam posisi terbalik. Celupkan permukaan wajan ke dalam adonan selama beberapa detik, lalu masak sebentar sampai kulit terbentuk dan bisa dilepaskan. Ulangi hingga adonan habis. Potong bawang bombai, bawang putih, dan jamur kancing. Haluskan ketiganya menggunakan food chopper. Lelehkan mentega di wajan, lalu tumis campuran jamur bersama thyme dan bay leaf jika digunakan hingga harum. Masukkan tepung terigu dan aduk sebentar. Tuangkan susu secara bertahap sambil terus diaduk supaya tidak menggumpal. Tambahkan krim, garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Masak sampai saus mencapai kekentalan yang diinginkan. Matikan api, kemudian campurkan truffle oil dan aduk hingga merata. Ambil selembar kulit risol, kemudian letakkan isian creamy beef di bagian tengah. Tambahkan potongan keju mozzarella sesuai selera. Lipat sisi-sisinya dan gulung dengan rapi agar isian tidak keluar saat digoreng. Campurkan tepung terigu, telur, dan air ke dalam wadah hingga menjadi adonan pelapis basah yang rata.
Bahan-Bahan Creamy Beef Truffle Risol
1. Bahan kulit risol
2. Bahan roux
3. Bahan isian creamy beef truffle
4. Bahan saus truffle
5. Bahan pelengkap dan pelapis
Cara Membuat Creamy Beef Truffle Risol
1. Siapkan isian daging sapi
2. Buat kulit risol
3. Olah saus truffle
4. Isi dan gulung risol
5. Lapisi risol dengan tepung roti
JawaPos.com – Risol merupakan salah satu camilan yang digemari masyarakat Indonesia. Biasanya, makanan ini diisi dengan aneka bahan, mulai dari sayuran, ragout ayam, hingga smoked beef. Namun, ada kreasi berbeda yang bisa dicoba untuk menghadirkan sensasi rasa yang lebih istimewa.
Salah satunya adalah creamy beef truffle risol, perpaduan daging sapi giling yang gurih, saus creamy yang lembut, serta aroma truffle yang khas. Kombinasi bahan tersebut menghasilkan camilan dengan cita rasa premium yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun disajikan sebagai hidangan spesial.
Tak hanya menarik untuk konsumsi pribadi, creamy beef truffle risol juga berpotensi menjadi ide bisnis kuliner. Rasanya yang unik dan tampilannya yang menggugah selera bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pencinta camilan modern.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep creamy beef truffle risol dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan. Proses pembuatannya meliputi persiapan kulit risol, pengolahan isian daging sapi, pembuatan saus truffle, hingga tahap pelapisan dan penggorengan.
Cincang bawang bombai dan jamur kancing putih. Panaskan mentega di wajan, kemudian tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum. Masukkan daging sapi giling dan masak menggunakan api besar sampai matang dan aromanya keluar.
Tambahkan jamur, thyme, mustard jika digunakan, garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan merica. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
Tuangkan air dan masak sampai volumenya berkurang. Setelah itu, masukkan susu serta roux yang sudah dibuat dari campuran mentega dan tepung terigu. Aduk hingga isian mengental. Matikan api, tambahkan truffle oil, lalu aduk rata dan biarkan dingin.
Campurkan tepung terigu, maizena, garam, telur, susu, dan air ke dalam wadah. Aduk perlahan hingga adonan tidak menggumpal. Tambahkan mentega cair, kemudian saring agar teksturnya lebih halus.
Panaskan wajan khusus kulit risol dalam posisi terbalik. Celupkan permukaan wajan ke dalam adonan selama beberapa detik, lalu masak sebentar sampai kulit terbentuk dan bisa dilepaskan. Ulangi hingga adonan habis.
Potong bawang bombai, bawang putih, dan jamur kancing. Haluskan ketiganya menggunakan food chopper.
Lelehkan mentega di wajan, lalu tumis campuran jamur bersama thyme dan bay leaf jika digunakan hingga harum. Masukkan tepung terigu dan aduk sebentar.
Tuangkan susu secara bertahap sambil terus diaduk supaya tidak menggumpal. Tambahkan krim, garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Masak sampai saus mencapai kekentalan yang diinginkan. Matikan api, kemudian campurkan truffle oil dan aduk hingga merata.
Ambil selembar kulit risol, kemudian letakkan isian creamy beef di bagian tengah. Tambahkan potongan keju mozzarella sesuai selera. Lipat sisi-sisinya dan gulung dengan rapi agar isian tidak keluar saat digoreng.
Campurkan tepung terigu, telur, dan air ke dalam wadah hingga menjadi adonan pelapis basah yang rata.
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