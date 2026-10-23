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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00.07 WIB

Risol Naik Kelas! Resep Creamy Beef Truffle dengan Saus Jamur yang Menggoda Selera

Resep Creamy Beef Truffle Risol yang Mudah Dibuat./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Risol merupakan salah satu camilan yang digemari masyarakat Indonesia. Biasanya, makanan ini diisi dengan aneka bahan, mulai dari sayuran, ragout ayam, hingga smoked beef. Namun, ada kreasi berbeda yang bisa dicoba untuk menghadirkan sensasi rasa yang lebih istimewa.

Salah satunya adalah creamy beef truffle risol, perpaduan daging sapi giling yang gurih, saus creamy yang lembut, serta aroma truffle yang khas. Kombinasi bahan tersebut menghasilkan camilan dengan cita rasa premium yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun disajikan sebagai hidangan spesial.

Tak hanya menarik untuk konsumsi pribadi, creamy beef truffle risol juga berpotensi menjadi ide bisnis kuliner. Rasanya yang unik dan tampilannya yang menggugah selera bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pencinta camilan modern.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep creamy beef truffle risol dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan. Proses pembuatannya meliputi persiapan kulit risol, pengolahan isian daging sapi, pembuatan saus truffle, hingga tahap pelapisan dan penggorengan.

Bahan-Bahan Creamy Beef Truffle Risol

1. Bahan kulit risol

  • 180 gram tepung terigu protein sedang
  • 2 sdm tepung maizena
  • 300 ml air
  • 100 ml susu
  • 1 sdt garam
  • 1 butir telur
  • 1 sdm mentega tawar, lelehkan

2. Bahan roux

  • 35 gram mentega tawar
  • 3 sdm tepung terigu protein sedang

3. Bahan isian creamy beef truffle

  • 25 gram mentega tawar
  • 75 gram bawang bombai
  • 3 siung bawang putih
  • 275 gram daging sapi giling
  • 120 gram jamur kancing putih
  • ½ sdt thyme kering, opsional
  • ½ sdm mustard, opsional
  • 150 ml air
  • 300 ml susu
  • ½ sdt garam
  • 1 sdt kaldu ayam bubuk
  • 1 sdt gula pasir
  • ¼ sdt merica
  • ½ sdm truffle oil

4. Bahan saus truffle

  • ¼ buah bawang bombai
  • 2 siung bawang putih
  • 80 gram jamur kancing putih
  • 2 sdm mentega tawar
  • ¼ sdt thyme kering, opsional
  • 1 lembar bay leaf, opsional
  • 1½ sdm tepung terigu protein sedang
  • 300 ml susu
  • 100 ml krim
  • ½ sdt garam
  • ¼ sdt kaldu jamur
  • ½ sdt gula pasir
  • 1½ sdm truffle oil

5. Bahan pelengkap dan pelapis

  • Keju mozzarella secukupnya
  • 75 gram tepung terigu protein sedang untuk pelapis basah
  • 1 butir telur
  • 120 ml air
  • Tepung roti putih secukupnya

Cara Membuat Creamy Beef Truffle Risol

1. Siapkan isian daging sapi

Cincang bawang bombai dan jamur kancing putih. Panaskan mentega di wajan, kemudian tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum. Masukkan daging sapi giling dan masak menggunakan api besar sampai matang dan aromanya keluar.

Tambahkan jamur, thyme, mustard jika digunakan, garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan merica. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

Tuangkan air dan masak sampai volumenya berkurang. Setelah itu, masukkan susu serta roux yang sudah dibuat dari campuran mentega dan tepung terigu. Aduk hingga isian mengental. Matikan api, tambahkan truffle oil, lalu aduk rata dan biarkan dingin.

2. Buat kulit risol

Campurkan tepung terigu, maizena, garam, telur, susu, dan air ke dalam wadah. Aduk perlahan hingga adonan tidak menggumpal. Tambahkan mentega cair, kemudian saring agar teksturnya lebih halus.

Panaskan wajan khusus kulit risol dalam posisi terbalik. Celupkan permukaan wajan ke dalam adonan selama beberapa detik, lalu masak sebentar sampai kulit terbentuk dan bisa dilepaskan. Ulangi hingga adonan habis.

3. Olah saus truffle

Potong bawang bombai, bawang putih, dan jamur kancing. Haluskan ketiganya menggunakan food chopper.

Lelehkan mentega di wajan, lalu tumis campuran jamur bersama thyme dan bay leaf jika digunakan hingga harum. Masukkan tepung terigu dan aduk sebentar.

Tuangkan susu secara bertahap sambil terus diaduk supaya tidak menggumpal. Tambahkan krim, garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Masak sampai saus mencapai kekentalan yang diinginkan. Matikan api, kemudian campurkan truffle oil dan aduk hingga merata.

4. Isi dan gulung risol

Ambil selembar kulit risol, kemudian letakkan isian creamy beef di bagian tengah. Tambahkan potongan keju mozzarella sesuai selera. Lipat sisi-sisinya dan gulung dengan rapi agar isian tidak keluar saat digoreng.

5. Lapisi risol dengan tepung roti

Campurkan tepung terigu, telur, dan air ke dalam wadah hingga menjadi adonan pelapis basah yang rata.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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