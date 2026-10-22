Bikin Makan Makin Lahap! Ini Resep Udang Saus Singapore yang Mudah Dibuat

JawaPos.com – Udang menjadi salah satu bahan makanan laut yang mudah diolah menjadi beragam hidangan lezat. Teksturnya yang kenyal dengan rasa manis alami membuat seafood ini cocok dipadukan dengan aneka bumbu, mulai dari saus asam manis hingga racikan rempah bercita rasa pedas. Salah satu menu yang menarik untuk dicoba adalah udang saus Singapore. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis dengan saus kental yang menyelimuti udang. Rasanya yang kaya membuat menu ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat. Tak harus makan di restoran untuk menikmati sajian tersebut. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran, kamu bisa membuat udang saus Singapore sendiri di rumah. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep udang saus Singapore ini bisa menjadi inspirasi menu seafood untuk keluarga. Proses pembuatannya cukup praktis, dengan racikan bumbu yang membuat cita rasanya semakin istimewa. Bahan utama: Bumbu halus: Bahan saus: Bahan tambahan opsional: Udang saus Singapore bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta seafood yang ingin menyajikan hidangan lezat tanpa proses memasak yang rumit. Sesuaikan jumlah cabai dengan selera keluarga untuk mendapatkan tingkat kepedasan yang pas.
Bahan-bahan Udang Saus Singapore
Cara Membuat Udang Saus Singapore
JawaPos.com – Udang menjadi salah satu bahan makanan laut yang mudah diolah menjadi beragam hidangan lezat. Teksturnya yang kenyal dengan rasa manis alami membuat seafood ini cocok dipadukan dengan aneka bumbu, mulai dari saus asam manis hingga racikan rempah bercita rasa pedas.
Salah satu menu yang menarik untuk dicoba adalah udang saus Singapore. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis dengan saus kental yang menyelimuti udang. Rasanya yang kaya membuat menu ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat.
Tak harus makan di restoran untuk menikmati sajian tersebut. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran, kamu bisa membuat udang saus Singapore sendiri di rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep udang saus Singapore ini bisa menjadi inspirasi menu seafood untuk keluarga. Proses pembuatannya cukup praktis, dengan racikan bumbu yang membuat cita rasanya semakin istimewa.
Bahan utama:
Bumbu halus:
Bahan saus:
Bahan tambahan opsional:
Udang saus Singapore bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta seafood yang ingin menyajikan hidangan lezat tanpa proses memasak yang rumit. Sesuaikan jumlah cabai dengan selera keluarga untuk mendapatkan tingkat kepedasan yang pas.
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