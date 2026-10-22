Bikin Makan Makin Lahap! Ini Resep Udang Saus Singapore yang Mudah Dibuat

Resep Udang Saus Singapore yang Gurih dan Pedas./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan JawaPos.com – Udang menjadi salah satu bahan makanan laut yang mudah diolah menjadi beragam hidangan lezat. Teksturnya yang kenyal dengan rasa manis alami membuat seafood ini cocok dipadukan dengan aneka bumbu, mulai dari saus asam manis hingga racikan rempah bercita rasa pedas. Salah satu menu yang menarik untuk dicoba adalah udang saus Singapore. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis dengan saus kental yang menyelimuti udang. Rasanya yang kaya membuat menu ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat. Tak harus makan di restoran untuk menikmati sajian tersebut. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran, kamu bisa membuat udang saus Singapore sendiri di rumah. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep udang saus Singapore ini bisa menjadi inspirasi menu seafood untuk keluarga. Proses pembuatannya cukup praktis, dengan racikan bumbu yang membuat cita rasanya semakin istimewa. Bahan-bahan Udang Saus Singapore Bahan utama: 200 gram udang

100 gram tepung maizena

Garam dan merica secukupnya

Minyak goreng secukupnya Bumbu halus: 2–5 buah cabai merah, buang bijinya

5–6 siung bawang merah

5–6 siung bawang putih

2 cm jahe

1 batang serai, ambil bagian putihnya

Minyak goreng secukupnya untuk menumis Bahan saus: 2 iris lengkuas

2 lembar daun jeruk

1 lembar daun salam

½ buah bawang bombai

2 sdm saus sambal

1 sdm saus tomat

1½ sdm saus tiram

4 sdm susu evaporasi

1 butir telur

450 ml air mendidih

Tepung maizena secukupnya untuk mengentalkan saus

Garam, gula, dan kaldu jamur secukupnya Bahan tambahan opsional: ½ sdm kecap ikan

1 sdt minyak wijen Cara Membuat Udang Saus Singapore Siapkan udang. Bersihkan udang terlebih dahulu, kemudian bumbui dengan sedikit garam dan merica. Balurkan tepung maizena hingga seluruh permukaannya terlapisi. Goreng udang. Panaskan minyak dalam jumlah cukup, lalu goreng udang sebentar hingga bagian luarnya matang. Tidak perlu menggorengnya terlalu lama agar tekstur udang tetap lembut. Angkat dan tiriskan. Haluskan bumbu. Masukkan cabai merah, bawang merah, bawang putih, jahe, dan bagian putih serai ke dalam blender atau alat penghalus. Proses hingga bumbu tercampur halus. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan sedikit minyak di wajan, lalu tumis bumbu halus sampai matang dan aromanya keluar. Tambahkan lengkuas, daun jeruk, serta daun salam, kemudian masak sambil diaduk. Masukkan bawang bombai. Iris bawang bombai, masukkan ke dalam tumisan, dan aduk hingga layu serta mengeluarkan aroma harum. Buat saus Singapore. Tuangkan air mendidih ke dalam wajan. Tambahkan saus sambal, saus tomat, saus tiram, dan susu evaporasi. Bumbui dengan garam, gula, serta kaldu jamur sesuai selera. Jika suka, tambahkan kecap ikan dan minyak wijen. Kentalkan saus. Tuangkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga mencapai kekentalan yang diinginkan. Tambahkan telur. Kocok telur dengan sedikit air, kemudian tuangkan perlahan ke dalam saus sambil diaduk lembut agar membentuk serat telur yang halus. Masukkan udang. Setelah saus mengental dan bumbunya tercampur rata, masukkan udang goreng. Aduk perlahan hingga seluruh permukaan udang terbalut saus. Sajikan selagi hangat. Setelah semua bahan tercampur dan matang, angkat udang saus Singapore. Hidangkan bersama nasi putih hangat agar perpaduan rasa gurih dan pedasnya semakin nikmat. Udang saus Singapore bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta seafood yang ingin menyajikan hidangan lezat tanpa proses memasak yang rumit. Sesuaikan jumlah cabai dengan selera keluarga untuk mendapatkan tingkat kepedasan yang pas.