Resep Semur Ayam Rumahan yang Empuk dan Lezat, Kuah Kecapnya Bikin Nagih

Resep Semur Ayam yang Enak dan Praktis JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu sajian rumahan yang digemari banyak keluarga Indonesia. Perpaduan daging ayam, kecap manis, dan aneka rempah menghasilkan cita rasa manis gurih dengan aroma yang menggugah selera. Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Apalagi jika dipadukan dengan tahu goreng dan nasi putih hangat, semur ayam bisa menjadi lauk sederhana yang membuat makan semakin nikmat. Bahan untuk membuat semur ayam juga relatif mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Proses memasaknya pun tidak terlalu rumit, sehingga bisa dicoba oleh siapa saja yang ingin menyajikan hidangan lezat di rumah. Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep semur ayam kecap dengan perpaduan bumbu dan rempah yang bisa kamu praktikkan sendiri. Baca Juga:Resep Ayam Kukus Jamur, Menu Gurih yang Praktis dan Mengenyangkan Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya! Bahan-Bahan Semur Ayam Bumbu tumis 7 siung bawang merah atau sekitar 40 gram

5 siung bawang putih atau sekitar 22 gram

1 buah cabai rawit atau sekitar 3 gram

2 butir cengkeh

1 batang kayu manis

5 lembar daun jeruk

1/4 sendok teh pala bubuk Bahan utama 1 ekor ayam, potong menjadi 12 bagian Bumbu marinasi 1/2 sendok teh garam

1/2 sendok teh MSG

1 sendok makan ketumbar bubuk

1 sendok teh kunyit bubuk Bahan pelengkap dan kuah 5 buah tahu kuning, goreng hingga bagian luarnya kering

1 liter air

6 sendok makan kecap manis

1 sendok makan kaldu jamur

1/4 sendok makan garam

1/4 sendok teh merica bubuk

Minyak goreng secukupnya untuk menumis Cara Membuat Semur Ayam Manis Gurih 1. Marinasi ayam dengan bumbu Masukkan potongan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, MSG, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu secara merata. Diamkan selama beberapa saat agar bumbu menempel dan meresap ke permukaan daging. 2. Siapkan bumbu iris Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, iris cabai rawit sesuai selera dan sisihkan seluruh bahan tersebut. Persiapan ini akan memudahkan proses memasak ketika semua bahan mulai dimasukkan ke dalam panci. 3. Tumis bumbu hingga harum Panaskan sedikit minyak di dalam panci. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, lalu tumis hingga harum. Tambahkan daun jeruk, cengkeh, dan kayu manis. Aduk kembali agar aroma rempah keluar dan menyatu dengan bumbu tumisan. Terakhir, masukkan pala bubuk, kemudian aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata. 4. Masukkan ayam yang sudah dibumbui Tambahkan potongan ayam yang telah dimarinasi ke dalam panci. Aduk bersama bumbu tumis hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu.