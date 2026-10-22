Resep Semur Ayam Rumahan yang Empuk dan Lezat, Kuah Kecapnya Bikin Nagih

JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu sajian rumahan yang digemari banyak keluarga Indonesia. Perpaduan daging ayam, kecap manis, dan aneka rempah menghasilkan cita rasa manis gurih dengan aroma yang menggugah selera. Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Apalagi jika dipadukan dengan tahu goreng dan nasi putih hangat, semur ayam bisa menjadi lauk sederhana yang membuat makan semakin nikmat. Bahan untuk membuat semur ayam juga relatif mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Proses memasaknya pun tidak terlalu rumit, sehingga bisa dicoba oleh siapa saja yang ingin menyajikan hidangan lezat di rumah. Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep semur ayam kecap dengan perpaduan bumbu dan rempah yang bisa kamu praktikkan sendiri. Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya! Masukkan potongan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, MSG, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu secara merata. Diamkan selama beberapa saat agar bumbu menempel dan meresap ke permukaan daging. Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, iris cabai rawit sesuai selera dan sisihkan seluruh bahan tersebut. Persiapan ini akan memudahkan proses memasak ketika semua bahan mulai dimasukkan ke dalam panci. Panaskan sedikit minyak di dalam panci. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, lalu tumis hingga harum. Tambahkan daun jeruk, cengkeh, dan kayu manis. Aduk kembali agar aroma rempah keluar dan menyatu dengan bumbu tumisan. Terakhir, masukkan pala bubuk, kemudian aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata. Tambahkan potongan ayam yang telah dimarinasi ke dalam panci. Aduk bersama bumbu tumis hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu.
Bahan-Bahan Semur Ayam
Bumbu tumis
Bahan utama
Bumbu marinasi
Bahan pelengkap dan kuah
Cara Membuat Semur Ayam Manis Gurih
1. Marinasi ayam dengan bumbu
2. Siapkan bumbu iris
3. Tumis bumbu hingga harum
4. Masukkan ayam yang sudah dibumbui
JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu sajian rumahan yang digemari banyak keluarga Indonesia. Perpaduan daging ayam, kecap manis, dan aneka rempah menghasilkan cita rasa manis gurih dengan aroma yang menggugah selera.
Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Apalagi jika dipadukan dengan tahu goreng dan nasi putih hangat, semur ayam bisa menjadi lauk sederhana yang membuat makan semakin nikmat.
Bahan untuk membuat semur ayam juga relatif mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Proses memasaknya pun tidak terlalu rumit, sehingga bisa dicoba oleh siapa saja yang ingin menyajikan hidangan lezat di rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep semur ayam kecap dengan perpaduan bumbu dan rempah yang bisa kamu praktikkan sendiri.
Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya!
Masukkan potongan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, MSG, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu secara merata.
Diamkan selama beberapa saat agar bumbu menempel dan meresap ke permukaan daging.
Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, iris cabai rawit sesuai selera dan sisihkan seluruh bahan tersebut.
Persiapan ini akan memudahkan proses memasak ketika semua bahan mulai dimasukkan ke dalam panci.
Panaskan sedikit minyak di dalam panci. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, lalu tumis hingga harum.
Tambahkan daun jeruk, cengkeh, dan kayu manis. Aduk kembali agar aroma rempah keluar dan menyatu dengan bumbu tumisan.
Terakhir, masukkan pala bubuk, kemudian aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.
Tambahkan potongan ayam yang telah dimarinasi ke dalam panci. Aduk bersama bumbu tumis hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu.
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