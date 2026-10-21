Resep Tahu Walik Keju Lumer, Camilan Renyah dengan Saus Keju Pedas

JawaPos.com - Tahu walik menjadi salah satu camilan yang digemari karena teksturnya renyah di luar dengan isian gurih di bagian dalam. Jika ingin mencoba variasi yang lebih istimewa, kamu bisa membuat tahu walik keju lumer dengan tambahan potongan keju dan saus keju pedas sebagai pelengkap.

Resep tahu walik keju lumer ini dibagikan oleh akun Instagram @namichilie. Isiannya memadukan daging ayam, tepung tapioka, dan aneka bumbu untuk menghasilkan adonan yang gurih. Potongan keju di bagian tengah memberikan sensasi lumer saat disantap selagi hangat.

Tidak hanya mengandalkan isian, camilan ini juga dilengkapi saus keju pedas yang creamy. Saus dibuat dari campuran margarin, bawang putih, susu full cream, dan keju yang dilelehkan bersama bumbu. Tambahan cabai bubuk dan paprika bubuk memberikan sentuhan pedas sekaligus aroma yang menggugah selera.

Tahu walik keju lumer cocok disajikan sebagai camilan sore bersama keluarga. Menu ini juga bisa menjadi inspirasi ide jualan karena menggabungkan tahu goreng, isian ayam, dan saus cocolan dengan cita rasa yang menarik. Kamu dapat menyesuaikan tingkat kepedasan saus sesuai selera.

Bahan

Bahan Isian



300 gram fillet ayam

100 gram ayam cincang kasar

4 siung bawang putih, parut

1 sendok makan saus tiram

1 sendok teh kaldu ayam bubuk

1/2 sendok teh garam

1 sendok teh penyedap

1/2 sendok teh lada

1/2 sendok teh baking powder

1 butir putih telur

150 gram tepung tapioka

Bahan Lainnya

15 buah tahu pong

1 bungkus keju quick melt

Bahan Saus Keju Pedas