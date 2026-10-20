Rekomendasi 3 Tempat Makan Soto Betawi yang Enak dan Bikin Nambah Nasi, Comfort Food Banget!

3 Tempat Makan Soto Betawi di Jakarta / foto: Instagram @sotosabar
JawaPos.com – Tak hanya terkenal sebagai kota Metropolitan, tetapi kota Jakarta juga terkenal sebagai kota yang memiliki beragam kuliner khas yang selalu menarik untuk dicoba.
Salah satu kuliner yang banyak digemari yaitu soto Betawi, hidangan ini memiliki kuah gurih dengan potongan daging sapi, jeroan, dan racikan rempah yang menjadikan makanan ini cocok dinikmati kapan saja.
Soto Betawi ini biasanya disajikan bersama dengan nasi putih, emping, tomat, dan sambal yang membuat cita rasa makanan semakin nikmat.
Bagi sebagian orang, semangkuk soto Betawi tak hanya sekadar makanan untuk mengisi perut, tetapi juga termasuk comfort food yang menghadirkan rasa yang nyaman.
Di Jakarta terdapat berbagai pilihan tempat makan soto Betawi yang enak dan khas, berikut ini merupakan tiga rekomendasi tempat makan soto betawi yang wajib dicoba.
1. Soto Betawi H. Ma’ruf
Soto Betawi H. Ma’ruf merupakan salah satu tempat makan legendaris di Jakarta. Tempat ini memiliki daya tarik tersendiri yaitu memadukan susu dan santan dengan bumbu rempah sebagai racikan kuah.
Selain itu, para pengunjung dapat memilih berbagai isian, mulai dari daging sapi, paru, babat, kikil hingga usus. Tempat soto ini juga menyediakan pilihan soto dengan kuah bening.
Dilansir dari akun Instagram @sotohmaruf, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti soto betawi daging, soto betawi campur, soto bening campur, laksa betawi, sate ayam, dan menu makanan lainnya.
Terdapat juga menu minuman di Soto Betawi H. Ma’ruf, seperti es jeruk, es teh manis, kopi susu, dan menu minuman lainnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022