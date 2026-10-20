Rekomendasi 3 Tempat Makan Soto Betawi yang Enak dan Bikin Nambah Nasi, Comfort Food Banget!

JawaPos.com – Tak hanya terkenal sebagai kota Metropolitan, tetapi kota Jakarta juga terkenal sebagai kota yang memiliki beragam kuliner khas yang selalu menarik untuk dicoba.

Salah satu kuliner yang banyak digemari yaitu soto Betawi, hidangan ini memiliki kuah gurih dengan potongan daging sapi, jeroan, dan racikan rempah yang menjadikan makanan ini cocok dinikmati kapan saja.

Soto Betawi ini biasanya disajikan bersama dengan nasi putih, emping, tomat, dan sambal yang membuat cita rasa makanan semakin nikmat.

Bagi sebagian orang, semangkuk soto Betawi tak hanya sekadar makanan untuk mengisi perut, tetapi juga termasuk comfort food yang menghadirkan rasa yang nyaman.

Di Jakarta terdapat berbagai pilihan tempat makan soto Betawi yang enak dan khas, berikut ini merupakan tiga rekomendasi tempat makan soto betawi yang wajib dicoba.

1. Soto Betawi H. Ma’ruf

Soto Betawi H. Ma’ruf merupakan salah satu tempat makan legendaris di Jakarta. Tempat ini memiliki daya tarik tersendiri yaitu memadukan susu dan santan dengan bumbu rempah sebagai racikan kuah.

Selain itu, para pengunjung dapat memilih berbagai isian, mulai dari daging sapi, paru, babat, kikil hingga usus. Tempat soto ini juga menyediakan pilihan soto dengan kuah bening.

Dilansir dari akun Instagram @sotohmaruf, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti soto betawi daging, soto betawi campur, soto bening campur, laksa betawi, sate ayam, dan menu makanan lainnya.